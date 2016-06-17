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14 республиканская спартакиада по техническим видам спорта прошла на Комсомольском озере в Минске

17 июня 2016 18:00
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Новости Беларуси. Морское судно своими руками. Около полусотни спортсменов и любителей радиоуправляемой плавательной техники со всей страны 17 июня встретились на берегу Комсомольского озера. В Минске прошла 14 республиканская спартакиада по техническим видам спорта.

Ребята конкурировали за звание лучшего в управлении моделями катеров, яхт и копиями военных кораблей. Некоторые участники на суд публике представили модели судов, которые спроектировали и создали сами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Спортивные соревнования

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