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Алексей Дзермант: «Продвижение НАТО как началось после распада восточного блока, так и продолжается»

14 января 2022 14:25
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Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Алексей Дзермант: «Продвижение НАТО как началось после распада восточного блока, так и продолжается»-1

Алексей Дзермант, политолог:  
В Женеве и Вене завершаются переговоры России, США, НАТО и ОБСЕ по поводу гарантий безопасности, обозначенных Россией коллективному Западу. Всего было три раунда, но именно прямые российско-американские переговоры самые важные.  

Почему? Всем понятно, что именно США заправляют ключевыми сферами западного блока, особенно военной сферой, и являются главной скрипкой в Североатлантическом альянсе. Переговоры и договоренности именно с американцами являются ориентиром для всех остальных в НАТО и Европейском союзе.  

Алексей Дзермант: «Продвижение НАТО как началось после распада восточного блока, так и продолжается»-3

Переговоры в этой части завершены, что можно сказать об их итогах? Очевидно, что стороны подошли к ним с максимально жесткими позициями. Российская сторона обозначила, что считает неприемлемым освоение инфраструктурой НАТО стран бывшего восточного блока и постсоветских республик – это прямо угрожает безопасности России и ее союзников.  

Каким будет мир после переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ – читайте здесь.  

# Авторская журналистика на СТВ # Алексей Дзермант # Михаил Горбачев

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