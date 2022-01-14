Алексей Дзермант: «Продвижение НАТО как началось после распада восточного блока, так и продолжается»

Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
В Женеве и Вене завершаются переговоры России, США, НАТО и ОБСЕ по поводу гарантий безопасности, обозначенных Россией коллективному Западу. Всего было три раунда, но именно прямые российско-американские переговоры самые важные.
Почему? Всем понятно, что именно США заправляют ключевыми сферами западного блока, особенно военной сферой, и являются главной скрипкой в Североатлантическом альянсе. Переговоры и договоренности именно с американцами являются ориентиром для всех остальных в НАТО и Европейском союзе.
Переговоры в этой части завершены, что можно сказать об их итогах? Очевидно, что стороны подошли к ним с максимально жесткими позициями. Российская сторона обозначила, что считает неприемлемым освоение инфраструктурой НАТО стран бывшего восточного блока и постсоветских республик – это прямо угрожает безопасности России и ее союзников.
Каким будет мир после переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ – читайте здесь.