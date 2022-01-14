Работа не за деньги. Как поисковики-добровольцы находят заблудившихся грибников и ягодников

Новости Беларуси. Они знают истинную ценность слов «найден» и «жив». Речь о сотрудниках поисково-спасательного отряда «Симуран». Волонтеры не заменяют сотрудников УВД и МЧС, а помогают заблудившимся скорее попасть домой в объятья родных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В обычной жизни Ольга Топаллер – учитель музыки, а в отряде «Симуран» – волонтер под позывным Нотка. Уже год она участвует в рейдах по поиску людей.

Ольга Топаллер, волонтер поисково-спасательного отряда «Симуран»:

Тяжело, да, бывает очень тяжело. И погодные условия тяжелые. Но потом эти сияющие глаза, ты это видишь. Наверное, это больше всего побуждает двигаться дальше и помогать искать.

Вооружившись техникой, электронными картами, волонтеры прочесывают окрестность буквально по метру. Вблизи деревни в неизвестном направлении ушла пенсионерка. Ищут уже несколько дней. В такие морозы шансы тают даже не со скоростью ветра. Поэтому изучать территорию приходится быстро. В смартфонах специальное приложение отмечает пройденный путь.

Дмитрий Руденок, координатор мозырского подразделения поисково-спасательного отряда «Симуран»:

Здесь в основном отображены линейные ориентиры так называемые. Лесные дороги, грунтовые дороги и, может, тропинки, где мог проходить потерявшийся, чтобы обнаружить его следы прибывания. Потом по окончании поисковых мероприятий они сводятся в единый трек и отображаются на карте, чтобы было визуально понятно, где уже осмотрено. Возможно, где-то еще есть какие-то места, которые следует обследовать.

В окрестностях деревни Макановичи Речицкого района тоже идут поиски пенсионера. Мужчина ехал на дачу. По словам свидетелей, добирался пешком и на попутке. Сотрудники поискового отряда установили, что пропавший перепутал трассы и пошел в противоположном направлении.

Юрий Березюк, руководитель поискового-спасательного отряда «Симуран»:

Здесь большая территория, которая не имеет населенных пунктов. Протяженность леса только в том направлении, куда он ушел – более 10 километров до ближайших деревень. Соответственно, и территория поиска, куда он мог пойти, сокращая дорогу, считая, что идет к себе на дачу, очень огромная.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран» точно знают истинную ценность слов «найден» и «жив». Вот только несколько примеров. В Житковичском районе спустя трое суток нашли пропавшего в кукурузном поле 85-летнего сельчанина. Эту историю поздней осенью назвали настоящим чудом. На поиски пожилого человека задействовали все силы и технические возможности. Холодные ночи играли не в пользу поисковиков. И вот удача: без сознания, но главное – живым, пенсионера обнаружили и доставили в больницу. В Речицком районе спасатели нашли 82-летнего дедушку, заблудившегося в лесу. Пожилые люди теряются чаще. В основном – это любители тихой охоты. Но еще одна причина – потеря ориентиров.

Дмитрий Руденок:

Родственники есть, но не всегда за этим можно уследить. Ты же человека не посадишь взаперти. А так на свежий воздух. Это уже не единичный случай, когда человек вроде бы сидит на лавочке, вышел из дома, а потом, когда родственники по хозяйству отвлеклись – она развернулась и ушла. Этот момент не заметили, потом непонятно, в каком направлении искать.