Алексей Богданов: уделяем большое внимание развитию БУТБ, это обеспечивает своевременность поставок, платёжную дисциплину

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Во всем мире биржевой инструмент является одним из самых прозрачных по формированию отпускной цены. В Республике Беларусь мы уделяем большое внимание развитию товарной биржи, поскольку это обеспечивает своевременность поставок, платежную дисциплину и, конечно, диверсификацию поставок как внутри страны, так и на экспортных направлениях. На бирже зарегистрированы более 28,5 тысячи компаний из 70 стран мира. Нам это позволяет оперативно и быстро даже в текущей санкционной ситуации находить новые рынки сбыта, подбирать новых клиентов и диверсифицировать наши поставки.

Председатель правления БУТБ: биржа предложила свой проект электронной торговой площадки по имортозамещению (подробнее тут).