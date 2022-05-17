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Алексей Богданов: уделяем большое внимание развитию БУТБ, это обеспечивает своевременность поставок, платёжную дисциплину

17 мая 2022 10:10
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Странам СНГ и ЕАЭС необходимо вместе внедрять передовые механизмы биржевой торговли. К такому выводу пришли участники общего собрания членов Международной ассоциации бирж Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Алексей Богданов: уделяем большое внимание развитию БУТБ, это обеспечивает своевременность поставок, платёжную дисциплину-1

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:  
Во всем мире биржевой инструмент является одним из самых прозрачных по формированию отпускной цены. В Республике Беларусь мы уделяем большое внимание развитию товарной биржи, поскольку это обеспечивает своевременность поставок, платежную дисциплину и, конечно, диверсификацию поставок как внутри страны, так и на экспортных направлениях. На бирже зарегистрированы более 28,5 тысячи компаний из 70 стран мира. Нам это позволяет оперативно и быстро даже в текущей санкционной ситуации находить новые рынки сбыта, подбирать новых клиентов и диверсифицировать наши поставки.  

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# Государственная политика в сфере торговли # общество # Алексей Богданов # Фотофакт

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