Председатель правления БУТБ: биржа предложила свой проект электронной торговой площадки по имортозамещению

Странам СНГ и ЕАЭС необходимо вместе внедрять передовые механизмы биржевой торговли. К такому выводу пришли участники общего собрания членов Международной ассоциации бирж Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К диалогу были приглашены представители бирж ближнего и дальнего зарубежья, руководители ряда министерств и ведомств Беларуси, ведущие экономические эксперты. Учитывая более гибкий характер биржевой торговли, высокий уровень цифровизации и способность оперативно адаптироваться к новым условиям, межбиржевое взаимодействие позволит формировать новые товарные рынки. Открытый и не дискриминационный доступ к биржевым механизмам государств – участников СНГ создаст дополнительные условия для эффективного товарообмена и тем самым позволит существенно ускорить укрепление национальных экономик.

По мнению представителей биржевого сообщества, снятие торговых барьеров и установление равных правил игры для участников биржевых торгов из стран СНГ позволит увеличить объемы трансграничного товарооборота, оптимизировать цепочки поставок. И, как стало известно, уже в конце мая Белорусская универсальная товарная биржа запустит площадку, на которой будут реализовываться отечественные товары в рамках программы импортозамещения.

Александр Осмоловский, председатель правления БУТБ:

Сегодня это тоже актуальная тема и для Республики Беларусь, и для Российской Федерации. И в этом направлении у нас тоже уже есть определенные шаги. Белорусская товарная биржа предложила свой проект электронной торговой площадки по имортозамещению, которую мы уже выпустим в обиход и в пользование для наших всех участников рынка, я думаю, в конце мая.