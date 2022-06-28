Лето строгого режима. Что особенного в слонимских кадетских классах и почему дети хотят туда попасть?

Новости Беларуси. Лето в самом разгаре. Многие ребята проводят его в школьных лагерях. В Слониме сделали все, чтобы дети не только могли оздоровиться, но и провести время с пользой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно в 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде для них устраивают патриотические мероприятия.