Лето строгого режима. Что особенного в слонимских кадетских классах и почему дети хотят туда попасть?
Новости Беларуси. Лето в самом разгаре. Многие ребята проводят его в школьных лагерях. В Слониме сделали все, чтобы дети не только могли оздоровиться, но и провести время с пользой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежедневно в 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде для них устраивают патриотические мероприятия.
Истории подвигов, боевой путь бригады в период Великой Отечественной войны, современное вооружение. Школьникам дают уникальную возможность даже попробовать силы на 13 тренажерах танков и боевых машин пехоты, на каждом симуляторе отрабатываются разные навыки: от вождения до стрельбы. Не забывают организаторы и о спортивных активностях. Упражнения, как в армии, подтягивания, отжимания, прыжки и эстафеты с предметами.
Анастасия Власенко, ученица кадетского класса средней школы № 9 Слонима:
Кадетский класс я выбрала, потому что мне очень нравится форма. В воинской части бывала не раз. У нас здесь проходят кадетские балы часто, также бывала пару раз на экскурсиях, очень интересно.
Арсений Тихон, ученик средней школы № 9 Слонима:
В воинских частях мне нравится бывать, так как я могу узнать что-то новое о войне, может быть, могу посидеть, вот как сейчас, в тренажере танка.
Дмитрий Вишевский, исполняющий обязанности заместителя командира 11-й гвардейской отдельной механизированной бригады:
Это нужно нам для патриотического воспитания нашей молодежи. Чтобы каждый гражданин нашей Республики Беларусь был патриотом своей Родины, знал историю нашей страны. Поэтому все это сделано только для нашей молодежи.
Патриотические мероприятия для школьников в слонимской механизированной бригаде уже стали традицией – каждый день туда приходят более 100 человек.