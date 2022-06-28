В хозяйстве Брагинского района приступили ко второму укосу трав. Выполнено уже 60% работ

Новости Беларуси. 28 июня в хозяйстве «Пераможник» Брагинского района приступили ко второму укосу трав. Комбайны убирают с полей люцерну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как работают ударники труда, знает наш корреспондент Анна Корольчук.

Александр Пачега, механизатор хозяйства «Пераможник:

Все одинаково – что прошлый год, что этот год. Первый укос, обычно, хорошо, а второй выгорает почему-то. Но вы сами видите, какая погода.

Погода, действительно, знойная – последние дни температура днем доходит до 34 градусов жары. Механизаторы стараются справиться быстрее, пока травы не потеряли сочность. В первый укос с гектара собирали по 100 центнеров, сейчас будет почти в два раза меньше. Кормами хозяйство обеспечивает и свои четыре молочно-товарные фермы, и продает другим организациям. В целом, аграриям Гомельской области за сезон предстоит заготовить 1 миллион 600 тысяч тонн травяных кормов. Так, каждая буренка в среднем сможет получить более 35 центнеров. Хорошие ожидания в этом году по урожаю рапса. Начать его уборку планируют с 7 июля, еще через неделю приступят к зерновым.

Анатолий Панченко, директор хозяйства «Пераможник»:

В этом году сохранился полностью рапс – 140 гектаров. По сравнению с тем годом – в пять раз выше, потому что в том году было 75 гектаров. По урожайности, мы просчитали, как минимум 20 центнеров урожайности. С колосовых у нас имеется 2 100 клина, на один комбайн – от 540 гектаров.

В хозяйстве «Пераможник» четыре зерноуборочных комбайна. Техника неновая – некоторые агрегаты отработали в полях 12 лет. Но своих водителей не подводят. В 2021 году собирали и по две тысячи тонн зерна. Жатву механизаторы ждут с нетерпением, ремонт комбайнов закончили еще на прошлой неделе. Для Михаила Дорощенко это будет 32 уборочная.

Михаил Дорощенко, механизатор хозяйства «Пераможник»:

Через недельку, через две начнем рапс молотить. А там зерновое пойдет. Урожайность, я думаю, хорошая будет в этом году. Еще бы дождик пошел. И все. В начале уборки всегда настроение есть. Труд, конечно, тяжелый.

Анна Корольчук, корреспондент:

К началу уборочной кампании парк сельхозтехники Гомельской области пополнится 100 зерноуборочными комбайнами. Сейчас на вооружении хозяйств региона находится 1 046 агрегатов. Новая техника позволит снизить нагрузку на единицу примерно на четверть.