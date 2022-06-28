Сергей Сивец: военнослужащие ВСУ боятся радикалов. Они реально понимают, что нацизм процветает в Украине

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и общественный деятель Александр Шатько. «Воюют с нами не народы Литвы, Латвии, Украины. Воюет с нами так называемая политическая элита»

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:

Абсолютно соглашусь с коллегой [Александром Шатько – прим. ред.]. Ведь воюют с нами не народы Литвы, Латвии, Украины. Воюет с нами так называемая политическая элита. Надстройка, скорее марионеточная, которая находится под внешним управлением соответствующих иностранных спецслужб и стран, о которых мы знаем. Александр Шатько, общественный деятель:

Зарабатывают просто деньги. Сергей Сивец:

Абсолютно, да. А на самом деле проводится в общем-то политика, которая испокон веков проводилась. Это еще максима римского Сената: «Разделяй и властвуй». Как раз эти страны и стали жертвой этой политики. Их в свое время оторвали – и Прибалтику, и Украину от славянского корня – от Советского Союза.

Александр Шатько:

Конфетку дали, границы открыли. Поставили во власти людей, которые являются проводниками чужой воли Сергей Сивец:

Безусловно. Поставили во власти людей, которые являются просто проводником чужой воли. Они разменная карта в чужой политической игре, и не более того. И эти люди, используя определенные способы, средства и механизмы, просто запугали большую часть населения. Та же Украина. Послушайте, если сегодня руководители морской пехоты ВСУ говорят, что они ничего не могли сделать, хотя реально понимали, что нацизм просто процветает в Украине. Потому что они боялись. Военнослужащие боялись этих радикалов. Что можно говорить о гражданском населении, которое запугано, которое четко понимает, что если завтра они поднимут голову и скажут слово против, то расстанутся со своей жизнью. И плюс еще боятся за жизнь и судьбу своих близких, за свою семью и так далее. Эта тактика направлена на то, чтобы внести раздор между двумя или более субъектами, поставить их под контроль и тем самым проводить свою политическую волю на определенной территории. Рано или поздно большинство все-таки скажет свое веское слово, снесет эту марионеточную политическую надстройку. Я уверен, что наши и политические, и экономические, и социальные отношения нормализуются и придут в то цивилизационное русло, в котором они были до всех этих событий. «Многие из них просят гражданство». О беженцах из Украины