Сергей Сивец: военнослужащие ВСУ боятся радикалов. Они реально понимают, что нацизм процветает в Украине

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и общественный деятель Александр Шатько.
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и общественный деятель Александр Шатько.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:
Абсолютно соглашусь с коллегой [Александром Шатько – прим. ред.]. Ведь воюют с нами не народы Литвы, Латвии, Украины. Воюет с нами так называемая политическая элита. Надстройка, скорее марионеточная, которая находится под внешним управлением соответствующих иностранных спецслужб и стран, о которых мы знаем.
Александр Шатько, общественный деятель:
Зарабатывают просто деньги.
Сергей Сивец:
Абсолютно, да. А на самом деле проводится в общем-то политика, которая испокон веков проводилась. Это еще максима римского Сената: «Разделяй и властвуй». Как раз эти страны и стали жертвой этой политики. Их в свое время оторвали – и Прибалтику, и Украину от славянского корня – от Советского Союза.
Александр Шатько:
Конфетку дали, границы открыли.
Сергей Сивец:
Безусловно. Поставили во власти людей, которые являются просто проводником чужой воли. Они разменная карта в чужой политической игре, и не более того. И эти люди, используя определенные способы, средства и механизмы, просто запугали большую часть населения. Та же Украина. Послушайте, если сегодня руководители морской пехоты ВСУ говорят, что они ничего не могли сделать, хотя реально понимали, что нацизм просто процветает в Украине. Потому что они боялись. Военнослужащие боялись этих радикалов. Что можно говорить о гражданском населении, которое запугано, которое четко понимает, что если завтра они поднимут голову и скажут слово против, то расстанутся со своей жизнью. И плюс еще боятся за жизнь и судьбу своих близких, за свою семью и так далее.
Эта тактика направлена на то, чтобы внести раздор между двумя или более субъектами, поставить их под контроль и тем самым проводить свою политическую волю на определенной территории. Рано или поздно большинство все-таки скажет свое веское слово, снесет эту марионеточную политическую надстройку. Я уверен, что наши и политические, и экономические, и социальные отношения нормализуются и придут в то цивилизационное русло, в котором они были до всех этих событий.
Александр Шатько:
Вот смотрите, сколько людей из Украины, которых по коридорам увезли в Польшу, Чехию, в другие страны, сколько их по кругу возвращается в Беларусь и Россию. Я разговаривал в Гомеле с народом. Те же черниговцы – им пришлось большим кругом, чтобы вернуться на Гомельщину, не потому что там они где-то чего-то испугались, а потому что они приехали к своим. Они знают, насколько здесь отношение к ним будет более теплым, с пониманием, таким гуманным, нежели оно будет там. Там остаточный принцип. Мы сейчас видим: месяц-полтора, и все: «Спасибо, до свидания! У нас своих проблем хватает». На этом дела закончились. «Там у вас есть общий ангар, перебирайтесь и живите там счастливо».
Мы же открыли санатории, пансионаты. Мы сразу приняли детей в школу. Вот они сегодня пересекли границу, а завтра они уже сидели за партой. Мы не спрашивали, какие у вас документы, аттестаты и так далее. Мы сейчас их всех аттестовали, нашли возможность, мы устраиваем людей на работу. Они хотят работать, они не хотят получать какие-то деньги, они хотят нормально работать. Им предоставили возможность где-то жить, куда-то перебраться, какое-то организовать жилье. Многие из них просят гражданство – это показатель, это глобальнейший показатель нашего отношения ко всей этой ситуации. Поэтому справимся мы с этой ситуацией, как только закончится эта вся военная белиберда, этот ужас военный. Я думаю, что мы достаточно быстро с этой ситуацией справимся и наведем вновь мосточки.
Сергей Сивец:
В том числе с помощью Форума регионов. С той же Украиной у нас было два Форума регионов. И третий был запланирован на октябрь 2020 года. Но вот эта политическая марионеточная власть, которая сегодня в Киеве сидит, променяла добрососедские партнерские отношения на политику конфронтации и агрессии по отношению к нашей стране.
«Налаживание отношений реально». Александр Шатько о политике, беглых и о том, что сейчас думают простые граждане. Подробнее здесь.