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Александра Гончарова: «Каждый белорус помнит ту боль, которую принесла война, и не даст переписать историю никому»

05 мая 2019 12:03
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Новости Беларуси. «Мы – внуки Великой Победы». Акция с таким названием в преддверии Дня Победы прошла на базе войсковой части в Марьиной Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Гончарова: «Каждый белорус помнит ту боль, которую принесла война, и не даст переписать историю никому»-1

150 активистов БРСМ из Минска и Минской области возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам, павшим в Афганистане.

Александра Гончарова: «Каждый белорус помнит ту боль, которую принесла война, и не даст переписать историю никому»-4

У ребят была уникальная возможность не только окунуться в быт военнослужащих – посетить казармы, выставку вооружения и военной техники, ознакомиться с образцами формы – но и стать участниками специальной полосы препятствий.

Александра Гончарова: «Каждый белорус помнит ту боль, которую принесла война, и не даст переписать историю никому»-7

Также юноши и девушки посетили музеи, которые расположены на территории войсковой части. Эта памятная программа – часть масштабного проекта «Беларусь помнит».

Александра Гончарова: «Каждый белорус помнит ту боль, которую принесла война, и не даст переписать историю никому»-10

Александра Гончарова, секретарь ЦК БРСМ:
У нас собрались ребята из Минска и Минской области для того, чтобы окунуться в военную жизнь, посмотреть, как служат в современной белорусской армии. Вы видели, сегодня на митинге многие ребята стояли с портретами своих дедов и прадедов. Самое главное, что каждый наш белорус, каждый наш молодой человек помнит историю своей семьи. Помнит ту боль, которую принесла война, и не даст переписать историю никому.

Александра Гончарова: «Каждый белорус помнит ту боль, которую принесла война, и не даст переписать историю никому»-13

Вместе с военнослужащими молодежь приняла участие и в совместной акции БРСМ и «Столичного телевидения» – «Письмо Освободителю». Ребята отправили символические послания из настоящего в прошлое, например, на фронт или в партизанский отряд. Встреча с военнослужащими завершилась праздничным концертом. Уже традиционно ребят угостили и солдатской кашей.

Александра Гончарова: «Каждый белорус помнит ту боль, которую принесла война, и не даст переписать историю никому»-16

# День Победы # общество # Александра Гончарова # Фотофакт

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