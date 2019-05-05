Александра Гончарова: «Каждый белорус помнит ту боль, которую принесла война, и не даст переписать историю никому»

Новости Беларуси. «Мы – внуки Великой Победы». Акция с таким названием в преддверии Дня Победы прошла на базе войсковой части в Марьиной Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

150 активистов БРСМ из Минска и Минской области возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам, павшим в Афганистане.

У ребят была уникальная возможность не только окунуться в быт военнослужащих – посетить казармы, выставку вооружения и военной техники, ознакомиться с образцами формы – но и стать участниками специальной полосы препятствий.

Также юноши и девушки посетили музеи, которые расположены на территории войсковой части. Эта памятная программа – часть масштабного проекта «Беларусь помнит».

Александра Гончарова, секретарь ЦК БРСМ:

У нас собрались ребята из Минска и Минской области для того, чтобы окунуться в военную жизнь, посмотреть, как служат в современной белорусской армии. Вы видели, сегодня на митинге многие ребята стояли с портретами своих дедов и прадедов. Самое главное, что каждый наш белорус, каждый наш молодой человек помнит историю своей семьи. Помнит ту боль, которую принесла война, и не даст переписать историю никому.