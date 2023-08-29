На заседании Совета глав правительств СНГ сформируют единый бюджет Содружества на 2024 год
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 27 октября в Бишкеке. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета постоянных представителей стран Содружества. Сегодня, 29 августа, на нем утвердили повестку дня предстоящей встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Осенью планируют обсудить вопросы экономического и гуманитарного плана. Одним из важнейших станет финансирование объединенной системы ПВО стран Содружества. Также на заседании сформируют единый бюджет участников СНГ на 2024-й год, определят финансирование межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества. И рассмотрят программу мероприятий, связанных с годом волонтерского движения в странах Содружества.
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Еще один важный план, который будет предложен утвердить главам правительства, это план мероприятий, связанных с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата будет отмечаться в 2025 году. Все страны Содружества, народы которых принимали участие в борьбе против фашизма, проведут соответствующие важные мероприятия в своих странах, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, сегодня на заседании Совета постпредов стран СНГ обсудили ход реализации плана мероприятий, посвященных Году русского языка как языка межнационального общения на пространстве СНГ. Он включает более 160 позиций, и половина из них уже выполнена.