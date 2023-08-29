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На заседании Совета глав правительств СНГ сформируют единый бюджет Содружества на 2024 год

29 августа 2023 10:50
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Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 27 октября в Бишкеке. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета постоянных представителей стран Содружества. Сегодня, 29 августа, на нем утвердили повестку дня предстоящей встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании Совета глав правительств СНГ сформируют единый бюджет Содружества на 2024 год-1

Осенью планируют обсудить вопросы экономического и гуманитарного плана. Одним из важнейших станет финансирование объединенной системы ПВО стран Содружества. Также на заседании сформируют единый бюджет участников СНГ на 2024-й год, определят финансирование межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества. И рассмотрят программу мероприятий, связанных с годом волонтерского движения в странах Содружества.

На заседании Совета глав правительств СНГ сформируют единый бюджет Содружества на 2024 год-4

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Еще один важный план, который будет предложен утвердить главам правительства, это план мероприятий, связанных с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата будет отмечаться в 2025 году. Все страны Содружества, народы которых принимали участие в борьбе против фашизма, проведут соответствующие важные мероприятия в своих странах, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На заседании Совета глав правительств СНГ сформируют единый бюджет Содружества на 2024 год-7

Кроме того, сегодня на заседании Совета постпредов стран СНГ обсудили ход реализации плана мероприятий, посвященных Году русского языка как языка межнационального общения на пространстве СНГ. Он включает более 160 позиций, и половина из них уже выполнена.

# СНГ # общество # Сергей Лебедев # Фотофакт

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