На заседании Совета глав правительств СНГ сформируют единый бюджет Содружества на 2024 год

Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 27 октября в Бишкеке. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета постоянных представителей стран Содружества. Сегодня, 29 августа, на нем утвердили повестку дня предстоящей встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осенью планируют обсудить вопросы экономического и гуманитарного плана. Одним из важнейших станет финансирование объединенной системы ПВО стран Содружества. Также на заседании сформируют единый бюджет участников СНГ на 2024-й год, определят финансирование межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества. И рассмотрят программу мероприятий, связанных с годом волонтерского движения в странах Содружества.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Еще один важный план, который будет предложен утвердить главам правительства, это план мероприятий, связанных с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата будет отмечаться в 2025 году. Все страны Содружества, народы которых принимали участие в борьбе против фашизма, проведут соответствующие важные мероприятия в своих странах, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.