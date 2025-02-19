Александр Турчин провёл приём граждан в Миноблисполкоме

Благоустройство дорог, использование земельных участков, строительство объектов и улучшение жилищных условий. Губернатор Минской области Александр Турчин провел прием граждан в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Благоустройство дорог, использование земельных участков, строительство объектов и улучшение жилищных условий. Губернатор Минской области Александр Турчин провел прием граждан в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Одним из первых к руководителю региона записался учредитель частного предприятия Юрий Яцко из Березино. Он предлагает построить в райцентре рядом с автовокзалом мойку самообслуживания с шиномонтажом. Однако в этом проекте заявителю несколько раз отказывали. Некоторые жители не поддержали идею.
Александр Турчин обратил внимание на то, что такой объект в городе необходим. Это создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в район. Было принято решение в течение месяца разобраться с вопросом. Одно из предложений – открыть автомойку без шиномонтажа.
Юрий Яцко, учредитель частного предприятия:
Нашли точки соприкосновения, пообщались совместно с председателем райисполкома. Будем заново двигаться уже непосредственно по строительству только мойки самообслуживания. В течение месяца губернатор пообещал дать ответ.
А Юлия Михейчик из Фаниполя обратилась к губернатору по вопросу благоустройства города. Женщина живет в новом микрорайоне Южный-2. Нарекание вызывают состояние дорог, отсутствие остановочных пунктов и транспортное сообщение. Детям приходится пешком добираться до школы, которая находится в двух километрах от частного сектора. Принято решение привести территорию в порядок.
Юлия Михейчик, жительница Фаниполя:
Получается такой замкнутый круг. Когда мы просили, чтобы к нам в микрорайон зашел транспорт, городской автобус, нам пишут: к сожалению, ваши дороги не соответствуют нормам, требованиям, стандартам. Они не соответствуют безопасности. И у вас нет элементарных остановок в микрорайоне. Когда мы пишем: пожалуйста, заасфальтируйте нам дороги, нам пишут, что у вас проездная способность обеспечена.
Всего на прием к губернатору записались свыше 20 человек. Некоторые вопросы решались сразу на месте. Остальные были взяты на контроль.