Александр Турчин провёл приём граждан в Миноблисполкоме

Благоустройство дорог, использование земельных участков, строительство объектов и улучшение жилищных условий. Губернатор Минской области Александр Турчин провел прием граждан в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одним из первых к руководителю региона записался учредитель частного предприятия Юрий Яцко из Березино. Он предлагает построить в райцентре рядом с автовокзалом мойку самообслуживания с шиномонтажом. Однако в этом проекте заявителю несколько раз отказывали. Некоторые жители не поддержали идею. Александр Турчин обратил внимание на то, что такой объект в городе необходим. Это создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в район. Было принято решение в течение месяца разобраться с вопросом. Одно из предложений – открыть автомойку без шиномонтажа.

Юрий Яцко, учредитель частного предприятия:

Нашли точки соприкосновения, пообщались совместно с председателем райисполкома. Будем заново двигаться уже непосредственно по строительству только мойки самообслуживания. В течение месяца губернатор пообещал дать ответ.

А Юлия Михейчик из Фаниполя обратилась к губернатору по вопросу благоустройства города. Женщина живет в новом микрорайоне Южный-2. Нарекание вызывают состояние дорог, отсутствие остановочных пунктов и транспортное сообщение. Детям приходится пешком добираться до школы, которая находится в двух километрах от частного сектора. Принято решение привести территорию в порядок.