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Александр Турчин провёл приём граждан в Миноблисполкоме

19 февраля 2025 14:30
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Благоустройство дорог, использование земельных участков, строительство объектов и улучшение жилищных условий. Губернатор Минской области Александр Турчин провел прием граждан в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин провёл приём граждан в Миноблисполкоме-2

Одним из первых к руководителю региона записался учредитель частного предприятия Юрий Яцко из Березино. Он предлагает построить в райцентре рядом с автовокзалом мойку самообслуживания с шиномонтажом. Однако в этом проекте заявителю несколько раз отказывали. Некоторые жители не поддержали идею. 

Александр Турчин обратил внимание на то, что такой объект в городе необходим. Это создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в район. Было принято решение в течение месяца разобраться с вопросом. Одно из предложений – открыть автомойку без шиномонтажа.

Александр Турчин провёл приём граждан в Миноблисполкоме-4

Юрий Яцко, учредитель частного предприятия:
Нашли точки соприкосновения, пообщались совместно с председателем райисполкома. Будем заново двигаться уже непосредственно по строительству только мойки самообслуживания. В течение месяца губернатор пообещал дать ответ. 

Александр Турчин провёл приём граждан в Миноблисполкоме-6

А Юлия Михейчик из Фаниполя обратилась к губернатору по вопросу благоустройства города. Женщина живет в новом микрорайоне Южный-2. Нарекание вызывают состояние дорог, отсутствие остановочных пунктов и транспортное сообщение. Детям приходится пешком добираться до школы, которая находится в двух километрах от частного сектора. Принято решение привести территорию в порядок.

Александр Турчин провёл приём граждан в Миноблисполкоме-8

Юлия Михейчик, жительница Фаниполя:
Получается такой замкнутый круг. Когда мы просили, чтобы к нам в микрорайон зашел транспорт, городской автобус, нам пишут: к сожалению, ваши дороги не соответствуют нормам, требованиям, стандартам. Они не соответствуют безопасности. И у вас нет элементарных остановок в микрорайоне. Когда мы пишем: пожалуйста, заасфальтируйте нам дороги, нам пишут, что у вас проездная способность обеспечена.

Всего на прием к губернатору записались свыше 20 человек. Некоторые вопросы решались сразу на месте. Остальные были взяты на контроль.

# Прием граждан # Александр Турчин

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