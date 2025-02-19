Как быстро справиться со стрессом? Вот несколько психологических техник

Каждый день мы сталкиваемся с разными ситуациями, связанными со стрессом. Он может быть вызван как внешними факторами, такими как перегрузка на работе, проблемы в личной жизни, так и внутренними, например, высоким уровнем самокритики или тревогой.

Ирина Бивзюк, психолог:

Когда вы испытываете стресс, вы должны отследить, какую эмоцию вы испытываете. Задаем себе вопрос: что я сейчас чувствую, какую эмоцию, что ощущаю в теле? Чаще всего в результате стресса идет тревога, чувство страха, чувство какой-то небезопасности. И как я могу тогда исправить ситуацию или что я могу сделать в этот момент, чтобы совладать со своей эмоцией?

Стресс бывает не только от неприятных событий – даже радостные моменты, такие как первое свидание или поступление в университет, могут заставить нас нервничать и переживать. Это нормально, так реагирует наш организм на изменения или напряженные ситуации. Существуют разные методы расслабления, которые помогают снизить напряжение и восстановить силы. Например, медитация, йога или глубокое дыхание. Эти техники помогают успокоить ум и расслабить тело.