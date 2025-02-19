Как быстро справиться со стрессом? Вот несколько психологических техник

Каждый день мы сталкиваемся с разными ситуациями, связанными со стрессом. Он может быть вызван как внешними факторами, такими как перегрузка на работе, проблемы в личной жизни, так и внутренними, например, высоким уровнем самокритики или тревогой.
Каждый день мы сталкиваемся с разными ситуациями, связанными со стрессом. Он может быть вызван как внешними факторами, такими как перегрузка на работе, проблемы в личной жизни, так и внутренними, например, высоким уровнем самокритики или тревогой.
Ирина Бивзюк, психолог:
Когда вы испытываете стресс, вы должны отследить, какую эмоцию вы испытываете. Задаем себе вопрос: что я сейчас чувствую, какую эмоцию, что ощущаю в теле? Чаще всего в результате стресса идет тревога, чувство страха, чувство какой-то небезопасности. И как я могу тогда исправить ситуацию или что я могу сделать в этот момент, чтобы совладать со своей эмоцией?
Стресс бывает не только от неприятных событий – даже радостные моменты, такие как первое свидание или поступление в университет, могут заставить нас нервничать и переживать. Это нормально, так реагирует наш организм на изменения или напряженные ситуации. Существуют разные методы расслабления, которые помогают снизить напряжение и восстановить силы. Например, медитация, йога или глубокое дыхание. Эти техники помогают успокоить ум и расслабить тело.
Виктория Протас, кризисный психолог:
Дыхание по квадрату: с левого угла смотрим глазками, глубокий вдох на 1, 2, 3, 4 и выдох, переходим к правому углу. Также вниз, также влево. Возвращаемся еще раз к левому углу.
Ирина Бивзюк:
Техники заземления, это когда вы можете представить, что вы дерево, как будто есть ураган, вы представляете, что внизу ваших ступней как будто бы есть такие корни, а ваше тело – это ствол дерева, твердый, устойчивый, вы представляете, как вы устойчиво стоите на этих ногах, а ветер пытается вас колыхать, двигать с места, вы ощущаете эту устойчивость.
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