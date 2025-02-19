80 дней до 80-летия Великой Победы. В Беларуси дан старт общенациональной акции «Вахта памяти». В Гомеле у братской могилы советских воинов и подпольщиков открыли цикл мероприятий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно школьники будут дежурить у Вечного огня с 12 до 14 часов, вплоть до 9 Мая. Право первыми заступить в почетный караул получили учащиеся 21-й школы. К слову, именно они выступили инициаторами патриотической акции.

Екатерина Мельникова, учащаяся средней школы № 21 г. Гомеля:

В первую очередь чувствуется гордость за своих родных и близких, которые воевали в то время. И сразу же возникают в голове мысли, что они сделали для нас все, чтобы мы жили в такой мирной стране. И это наша чистая инициатива – участвовать в «Вахте памяти», поэтому мы входим в «Вахту памяти».

Елена Порошина, заместитель начальника управления образования Гомельского горисполкома:

В состав вахты входит 21 человек. Безусловно, это не просто ребята. Это ребята с активной жизненной, гражданской позицией. Это активисты, это лучшие ребята в своих школах, которые не просто хранят традиции предыдущих поколений, но и сами являются инициаторами больших патриотических дел в своих учреждениях образования.