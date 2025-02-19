В агрогородке Вязынь установили 6-метровую копию креста Евфросинии Полоцкой

Он появился недалеко от храма Успения Пресвятой Богородицы. От начала работ до установки прошло более восьми месяцев. Старались максимально воссоздать особенности оригинала, который стал символом культурного наследия Беларуси.

Иерей Виктор Куличенко, настоятель прихода Успения Пресвятой Богородицы агрогородка Вязынь:

Это та самая память, которую мы должны сохранить, передать, чтобы каждый видящий и смотрящий на крест Евфросинии Полоцкой помнил о том, что как минимум наша история заключает в себе тысячу лет. Наши корни все уходят глубоко туда, в тысячелетие. И это тысячелетие передается нам через крест, через другие памятники истории, которые мы пытаемся сохранить.

Шестиметровый крест уже стал местной достопримечательностью. Здесь часто останавливаются полюбоваться красотой не только жители, но и проезжающие мимо люди.