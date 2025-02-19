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В агрогородке Вязынь установили 6-метровую копию креста Евфросинии Полоцкой

19 февраля 2025 14:25
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Шестиметровую копию креста Евфросинии Полоцкой установили на въезде в агрогородок Вязынь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В агрогородке Вязынь установили 6-метровую копию креста Евфросинии Полоцкой-2

Он появился недалеко от храма Успения Пресвятой Богородицы. От начала работ до установки прошло более восьми месяцев. Старались максимально воссоздать особенности оригинала, который стал символом культурного наследия Беларуси. 

В агрогородке Вязынь установили 6-метровую копию креста Евфросинии Полоцкой-4

Иерей Виктор Куличенко, настоятель прихода Успения Пресвятой Богородицы агрогородка Вязынь:
Это та самая память, которую мы должны сохранить, передать, чтобы каждый видящий и смотрящий на крест Евфросинии Полоцкой помнил о том, что как минимум наша история заключает в себе тысячу лет. Наши корни все уходят глубоко туда, в тысячелетие. И это тысячелетие передается нам через крест, через другие памятники истории, которые мы пытаемся сохранить.

Шестиметровый крест уже стал местной достопримечательностью. Здесь часто останавливаются полюбоваться красотой не только жители, но и проезжающие мимо люди. 

# Религия

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