Александр Турчин провёл приём граждан в Борисове

Улучшение жилищных условий, реконструкция системы электроснабжения и организация образовательного процесса. Губернатор Минской области Александр Турчин провел личный прием граждан в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, Ольга Реут пришла с двумя вопросами: качество электроснабжения и проведение отопления. Проблемы острые и жизненные. Женщина живет в агрогородке Староборисов на улице Победы. И в доме происходят частые перебои электричества. Напряжение снижается до 120 вольт. Из-за этого не работают бытовые приборы. Обещали разобраться. Что же касается отопления, то в населенном пункте 26 домов, в которых нет возможности подавать «тепло от розетки». Электросети старые. Принято решение – реконструировать.

Ольга Реут, жительница агрогородка Староборисов: Мы не можем пользоваться освещением в вечернее время. Те, кто получил (три дома у нас) разрешение на установку электроплит, не могут пользоваться электроплитами, потому что напряжения нет. У людей горит техника, и с этим вопросом у нас не получается договориться.

Павел Горудко, генеральный директор «Минскэнерго»:

Было предложено строительство сетей газоснабжения. Вариант у нас уже в области, в республике опробован, это указ Президента № 368, при котором создается газовый кооператив и льготное кредитование 60 на 70, с 30-процентным участием граждан тоже возможно. Этот вариант более близкий, был предложен.

На прием пришли более 20 человек. Все вопросы взяты на контроль. По каждому будет дано решение.