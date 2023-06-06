Александр Турчин посетил фармпредприятие в Смиловичах

Новости Беларуси. Реализация госпрограммы «Один район – один проект» усиливает социально-экономическое развитие регионов. Так, в городском поселке Смиловичи Червенского района готовится к запуску новое крупное производство фармацевтического предприятия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Строительную площадку, актуальный цех, а также лабораторию посетил губернатор Минской области Александр Турчин. Одна из задач инвестиционного проекта – выпускать новые, доступные, качественные лекарства (в том числе и по импортозамещению), к примеру, для лечения заболеваний легких. В компании уже более 70 наименований лекарственных средств. Новое предприятие – это 50 дополнительных рабочих мест. Здесь смогут работать и жители Смиловичей.

Марина Бесполова, д иректор ф армацевтического п редприятия: После установки всего оборудования и организации дополнительной лаборатории расширить линейку наших препаратов полного цикла, которые будут включать в себя и твердые лекарственные формы, такие как таблетки, капсулы, и мягкие лекарственные формы, как гели, мази, а также нестерильные жидкие лекарственные формы, как растворы, сиропы, спреи. Мы выделили для себя особую линейку препаратов, которые остро востребованы сегодня на белорусском рынке. Это аэрозольные формы, которые позволяют лечить легочные патологии.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Это если не образец, то такой хороший пример реализации наших масштабных проектов, которые обозначил Президент: «Один район – один проект». Мы убираем длительный недострой, где планировалась строиться поликлиника, и будем строить детский сад. В следующем году ввод этого социального объекта. Потому что Смиловичи – это растущий населенный пункт, здесь строится жилье, здесь есть достаточное количество деток, которым необходимо идти в детский сад. Поэтому мы говорим о неком комплексном развитии.

Отметим, что всего сегодня в Минской области реализуют более 40 проектов по госпрограмме «Один район – один проект». Это такие сферы, как АПК, машиностроение и другие.