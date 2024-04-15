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Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом Глубокского молочноконсервного комбината

15 апреля 2024 16:39
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Экономические перспективы отечественных предприятий и работа с населением. Председатель Совета Республики с рабочей поездкой посетила Витебскую область. Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом Глубокского молочноконсервного комбината, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в открытом диалоге приняли несколько сотен человек.

Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом Глубокского молочноконсервного комбината-1

На встрече говорили о непростой внешнеполитической ситуации и попытках оппонентов дестабилизировать обстановку в нашей стране. Несмотря на внешние факторы и угрозы, белорусский народ намерен отстаивать общие интересы. Председатель Совета Республики рассказала о важности нынешней электоральной кампании и предстоящем Всебелорусском народном собрании.

Также во время диалога были затронуты темы экономического развития предприятий, здравоохранения и сохранения традиционных семейных ценностей. Большое количество вопросов озвучили и сотрудники предприятия. Они касались благоустройства, строительства жилья, закрепления кадров на селе.

Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом Глубокского молочноконсервного комбината-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я очень удовлетворена этой встречей. Люди задавали вопросы, они были достаточно открыты. Я порадовалась тому, что люди живут в деревнях, работая на этом предприятии. Главное – надо обеспечить, чтобы была хорошая логистика транспортная, чтобы люди могли своевременно приехать на работу.

Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом Глубокского молочноконсервного комбината-7

В ходе рабочей поездки Наталья Кочанова также побывала в цехах предприятия, где ознакомилась с процессом производства сгущенного молока и упаковки продукции. Особое внимание председатель Совета Республики уделила вопросам закупки сырья и поставкам товаров на экспорт.

Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом Глубокского молочноконсервного комбината-10

Валерий Дулинский, генеральный директор Глубокского молочноконсервного комбината:
Основные задачи – это загрузка наших производственных мощностей, укрепление на экспортном направлении. Это дальние наши рынки, но нельзя терять позиции в Российской Федерации. Рынок меняется постоянно, поэтому нужно всегда быть в тонусе.

Сегодня Глубокский молочноконсервный комбинат производит около 80 наименований натуральной молочной продукции, являясь одним из ведущих предприятий в своей отрасли.

# Предприятия Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Валерий Дулинский

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