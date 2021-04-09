Александр Сазанчук: как сэкономить газ и почему новая АЭС не является конкурентом?

Александр Сазанчук, заместитель главного инженера УП «Мингаз»:

Первое – счетчик. Закон Республики Беларусь и правила трактуют счетчик обязательно. Второе – чем теплее выполнен дом изначально, тем меньше будет потребляться газа для его отопления. И нужно своевременно менять газовое оборудование. КПД котла, который отслужил 20 лет и более, уже порядка 50, а то и 30 %. То есть, вы топите улицу.

Илона Волынец:

Дружат ли газ и электричество? Могут ли быть на одной кухне газовая плита и электрическая духовка?

Александр Сазанчук:

Могут. Дружат в полном объеме, никаких проблем для этого не возникает, а зачастую хозяйки спрашивают, можно ли. Ничего страшного в этом нет, можно поставить газовый верх, или, наоборот, электрический верх и газовую духовку, или все электрическое и при этом газовый котел. Все индивидуально, все это рассматривается.