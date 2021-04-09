Александр Сазанчук: как сэкономить газ и почему новая АЭС не является конкурентом?

Новости Беларуси. В студии «Большого города» Александр Сазанчук, заместитель главного инженера унитарного предприятия «Мингаз».
Илона Волынец, ведущая:
Как правильно экономить?
Новости Беларуси. В студии «Большого города» Александр Сазанчук, заместитель главного инженера унитарного предприятия «Мингаз».
Илона Волынец, ведущая:
Как правильно экономить?
Александр Сазанчук, заместитель главного инженера УП «Мингаз»:
Первое – счетчик. Закон Республики Беларусь и правила трактуют счетчик обязательно. Второе – чем теплее выполнен дом изначально, тем меньше будет потребляться газа для его отопления. И нужно своевременно менять газовое оборудование. КПД котла, который отслужил 20 лет и более, уже порядка 50, а то и 30 %. То есть, вы топите улицу.
Илона Волынец:
Дружат ли газ и электричество? Могут ли быть на одной кухне газовая плита и электрическая духовка?
Александр Сазанчук:
Могут. Дружат в полном объеме, никаких проблем для этого не возникает, а зачастую хозяйки спрашивают, можно ли. Ничего страшного в этом нет, можно поставить газовый верх, или, наоборот, электрический верх и газовую духовку, или все электрическое и при этом газовый котел. Все индивидуально, все это рассматривается.
Илона Волынец:
У нас в стране появилась собственная атомная электростанция. Для вас это не конкурент?
Александр Сазанчук:
Сегодня это не конкурент. Все познается в пути и развитии, но сейчас та газификация, которая есть и продолжается, – здоровая конкуренция, как и должно быть. В принципе, мы всегда должны предлагать абоненту на выбор: или то, или то. Человек будет всегда выбирать и голосовать за то, что ему удобнее и выгоднее.
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