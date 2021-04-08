29-й самолёт «Белавиа». Показываем новый Boeing 737-8 MAX, который прибыл в Беларусь

Новости Беларуси. Из Сиэтла прямиком в Беларусь. Boeing 737-8 MAX 8 апреля встретили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новенький самолет «Белавиа» приобрела у американской компании, так что в наш аэропорт лайнер добирался по воздуху больше 10 часов. Первые эмоции пилота после длинной дороги в репортаже Оксаны Семашко.

Он работает в «Белавиа» 33 года. Что думает пилот о новом Boeing 737-8 MAX? Сейчас в нашем флоте 29 самолетов: 15 Boeing и 14 Embraer. Новый лайнер более комфортный как для пассажиров, так и для экипажа. Эконом-класс рассчитан на 162, бизнес-класс – на 12 путешественников. Дальность полета этой модели – около 7 000 километров.

Оксана Семашко, корреспондент:

Современный дизайн с плавными линиями и светодиодное освещение. Что важно, число полок для багажа пассажиров увеличилось.

Сегодня Беларусь 21-я в мире по эксплуатации этой модели Boeing. Путешествуем мы на подобных самолетах уже 18 лет. Национальный авиапарк планируют пополнить еще четырьмя такими. И уже в 2021 году «Белавиа» отправит на покой самые старые модели.

Производство и эксплуатация Boeing до недавнего времени были приостановлены. После трагических событий производитель улучшил программное обеспечение и провел больше четырех тысяч испытаний.

Теперь, заверяют эксперты, неполадки в работе самолета исключены на 100 %, а пилоты при необходимости могут самостоятельно принимать решения, изменяя электронику. Сейчас у Boeing только за три месяца около 300 заказов со всего мира.

Сергей Кравченко, глава компании Boeing в России и СНГ:

Сегодня летает уже более 150 самолетов, примерно 400 рейсов в день во всем мире выполнено. У самолета нет никаких отказов, пилоты его очень любят, и я надеюсь, что пассажиры очень быстро убедятся в том, что не только комфорт, но и абсолютная безопасность будут ассоциироваться с типом этого самолета.