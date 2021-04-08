Газ или электричество? Что лучше для дачного участка?

Новости Беларуси. Газовые приборы, техника безопасности, лжегазовщики, дачное отопление. Эти темы и не только обсуждаем с экспертом. В студии «Большого города» Александр Сазанчук, заместитель главного инженера унитарного предприятия «Мингаз». Илона Волынец, ведущая:

С каждым днем становится все теплее, и уже можно говорить о том, что начинается дачный сезон. Зачастую старые деревенские дома оборудованы привычными газовыми баллонами. С ними возникают вопросы? Всегда ли правильно они эксплуатируются? Есть какие-то нюансы?

Александр Сазанчук, заместитель главного инженера УП «Мингаз»:

Конечно, есть нюансы, никто этого избежать не может. Наш народ – голь на выдумку хитра – старается что-то модернизировать, невзирая на то, можно или нельзя. Но там тоже наведен полный и жесткий контроль, каждый газовый баллон пломбируется. Номерная пломба отслеживается, номера баллонов переписываются, и мы отслеживаем движение каждого баллона. Если раньше люди умудрялись этот баллон поставить, потом отсоединить, дать соседу, то сегодня это исключено. Доставка баллонов осуществляется оперативно.

Илона Волынец:

Как думаете, рано или поздно мы откажемся от газовых баллонов? Александр Сазанчук:

Сегодня люди уже отказываются, и есть двойная тенденция. Первая, где нельзя подвести природный газ к таким домам, люди переходят на 27-литровые баллоны. В чем плюс? Первое – там довольно щадящие нормы эксплуатации, это не так жестко, что ящик только на улице. Эти баллоны абонент может менять сам. Сегодня они есть на любой заправке «Белоруснефти» и точках предприятия «Мингаз». Абонент просто приезжает, дает пустой, забирает полный, сам может подключать, что упрощает его эксплуатацию, не надо вызывать предприятие, заниматься окраской этих ящиков, местом его установки. Тем более, у многих нет места, и большие баллоны сегодня ставить внутри помещения нельзя. Малые 27- и 12-литровые можно располагать внутри помещения, что достаточно удобно. Те же люди, которые хотят жить с большим комфортом и зимой топиться не на дровах, потому что баллон – только для использования газовой плиты, подводят природный газ. Илона Волынец:

Отвечая на вопрос, что для дачи лучше, электричество или газ, вы ответите – естественно, газ?