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Газ или электричество? Что лучше для дачного участка?

08 апреля 2021 06:06
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Новости Беларуси. Газовые приборы, техника безопасности, лжегазовщики, дачное отопление. Эти темы и не только обсуждаем с экспертом. В студии «Большого города» Александр Сазанчук, заместитель главного инженера унитарного предприятия «Мингаз».

Илона Волынец, ведущая:
С каждым днем становится все теплее, и уже можно говорить о том, что начинается дачный сезон. Зачастую старые деревенские дома оборудованы привычными газовыми баллонами. С ними возникают вопросы? Всегда ли правильно они эксплуатируются? Есть какие-то нюансы?

Газ или электричество? Что лучше для дачного участка?-1

Александр Сазанчук, заместитель главного инженера УП «Мингаз»:
Конечно, есть нюансы, никто этого избежать не может. Наш народ  голь на выдумку хитра старается что-то модернизировать, невзирая на то, можно или нельзя. Но там тоже наведен полный и жесткий контроль, каждый газовый баллон пломбируется. Номерная пломба отслеживается, номера баллонов переписываются, и мы отслеживаем движение каждого баллона. Если раньше люди умудрялись этот баллон поставить, потом отсоединить, дать соседу, то сегодня это исключено. Доставка баллонов осуществляется оперативно.

Газ или электричество? Что лучше для дачного участка?-4

Илона Волынец:
Как думаете, рано или поздно мы откажемся от газовых баллонов?

Александр Сазанчук:
Сегодня люди уже отказываются, и есть двойная тенденция. Первая, где нельзя подвести природный газ к таким домам, люди переходят на 27-литровые баллоны. В чем плюс? Первое там довольно щадящие нормы эксплуатации, это не так жестко, что ящик только на улице. Эти баллоны абонент может менять сам. Сегодня они есть на любой заправке «Белоруснефти» и точках предприятия «Мингаз». Абонент просто приезжает, дает пустой, забирает полный, сам может подключать, что упрощает его эксплуатацию, не надо вызывать предприятие, заниматься окраской этих ящиков, местом его установки. Тем более, у многих нет места, и большие баллоны сегодня ставить внутри помещения нельзя. Малые 27- и 12-литровые можно располагать внутри помещения, что достаточно удобно. Те же люди, которые хотят жить с большим комфортом и зимой топиться не на дровах, потому что баллон только для использования газовой плиты, подводят природный газ.

Илона Волынец:
Отвечая на вопрос, что для дачи лучше, электричество или газ, вы ответите естественно, газ?

Газ или электричество? Что лучше для дачного участка?-7

Александр Сазанчук:
Конечно, газ, потому что сегодня это дешевле, проще, надежнее. По электричеству, если предприятие «Мингаз» гарантирует подачу газа везде, если он уже есть в этом населенном пункте, в том количестве, какое необходимо абоненту, то по электричеству нужно уточнить, получить технические условия на ту норму, которая вам будет выделена на потребление.

У них нет униформы, а еще могут предложить оборудование за очень большие деньги. Как вычислить лжегазовщика? Подробности далее.

# Бытовое обслуживание населения # общество # Александр Сазанчук # Илона Волынец # Фотофакт

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