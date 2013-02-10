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Александр Рыбак уже 20 лет уверенно и грамотно руководит уксусным заводом

10 февраля 2013 14:12
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Новости Минской области. Прекрасный уголок Случчины. Сегодня съемочная группа нашей программы отправилась в Покрашево, очень ухоженную и гостеприимную деревню. Более полувека там работает уксусный завод. А самому предприятию более 130 лет, и оно одно из самых старейших в этой области на постсоветском пространстве.

Уже 20 лет предприятием уверенно и грамотно руководит Александр Рыбак, который является также депутатом Минского областного Совета депутатов, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

# Предприятия Беларуси # Александр Рыбак

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