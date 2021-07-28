Прямой эфир

«Работать непросто, но зато почётно». На службу в милицию Минска поступили 93 выпускника

28 июля 2021 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ряды минской милиции пополнили 93 выпускника профильных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Работать непросто, но зато почётно». На службу в милицию Минска поступили 93 выпускника-1

Это новые оперативники, сотрудники уголовного розыска и подразделений по борьбе с наркотиками, участковые. В торжественной обстановке им вручили служебные удостоверения и табельное оружие. Знаковое событие прошло в стенах минской ратуши.

«Работать непросто, но зато почётно». На службу в милицию Минска поступили 93 выпускника-4

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Приятно, что молодое поколение прибывает именно в столичную милицию. Не буду скрывать, в столице работать непросто, но зато почетно. Хочу им пожелать профессиональной удачи, своевременно получать звания и не забывать, что мы служим для наших граждан. Оценку дают они нам.

«Работать непросто, но зато почётно». На службу в милицию Минска поступили 93 выпускника-7

Александр Малей, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Партизанского РУВД:
Мы станем на защиту нашего народа, народа Республики Беларусь. Будем раскрывать преступления, помогать людям в решении их насущных проблем. Я считаю, что это событие запомнится каждому новоиспеченному сотруднику. Ведь получить служебное удостоверение уже офицера уже в должности оперуполномоченного, в той должности, к которой мы стремились все четыре года, обучаясь в Академии МВД, – это дорогого стоит.

«Работать непросто, но зато почётно». На службу в милицию Минска поступили 93 выпускника-10

К выполнению служебных обязанностей молодые милиционеры приступают в лейтенантских погонах.

# Милиция Беларуси # общество # Михаил Гриб # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как арендовать жильё у государства? Рассказывает юрист
28 июля 2021 10:24

Как арендовать жильё у государства? Рассказывает юрист

«Меня это вытянуло из депресняка». История белоруски, которой пряники помогли пережить развод
28 июля 2021 09:28

«Меня это вытянуло из депресняка». История белоруски, которой пряники помогли пережить развод

«Вы человек-легенда». Александр Лукашенко поздравил Василия Мичурина с 105-м днём рождения
28 июля 2021 08:04

«Вы человек-легенда». Александр Лукашенко поздравил Василия Мичурина с 105-м днём рождения