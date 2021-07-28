«Работать непросто, но зато почётно». На службу в милицию Минска поступили 93 выпускника

Новости Беларуси. Ряды минской милиции пополнили 93 выпускника профильных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это новые оперативники, сотрудники уголовного розыска и подразделений по борьбе с наркотиками, участковые. В торжественной обстановке им вручили служебные удостоверения и табельное оружие. Знаковое событие прошло в стенах минской ратуши.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Приятно, что молодое поколение прибывает именно в столичную милицию. Не буду скрывать, в столице работать непросто, но зато почетно. Хочу им пожелать профессиональной удачи, своевременно получать звания и не забывать, что мы служим для наших граждан. Оценку дают они нам.

Александр Малей, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Партизанского РУВД:

Мы станем на защиту нашего народа, народа Республики Беларусь. Будем раскрывать преступления, помогать людям в решении их насущных проблем. Я считаю, что это событие запомнится каждому новоиспеченному сотруднику. Ведь получить служебное удостоверение уже офицера уже в должности оперуполномоченного, в той должности, к которой мы стремились все четыре года, обучаясь в Академии МВД, – это дорогого стоит.