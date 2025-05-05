Александр Осенко: всегда была ассоциация Победы с яблоневым цветом

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси: Я вам больше скажу, я боюсь сейчас напутать с датами и не буду глубоко заходить, но, работая еще в регионе, в отделе молодежной политики, я помню этот съезд, на котором молодежь инициировала символ Победы – яблоневый сад. И ведь на самом деле акция «Беларусь помнит» появилась задолго до Бессмертного полка. Мы помним, как это все начиналось, как эта инициатива ушла, была сразу поддержана и так далее. Поэтому на самом деле, как правильно было сказано, на пустом месте.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я всю свою жизнь помню, я был и пионером, я был и комсомольцем. Да, такого значка не было, но всегда была ассоциация Победы с яблоневым цветом. Это тянется оттуда, это преемственность поколений. Правильно сказали, что знамя Победы, наша символика и праздник Победы – яблоневый цвет. Он тоже характеризует, понятно, что он распускается. Я помню все эти открытки Советского Союза, где все это было. Поэтому здесь нечего спорить. У нас есть свои символы, символы есть в России. И как сказал наш Президент, надо всем вместе отмечать и помнить эту Победу.