Александр Мрочек: «Высококлассный хирург получает порядка 1,5 тысяч долларов»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Хирурги у нас – не самые бедные люди. Какая средняя зарплата в Вашем центре?

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:

Скажем, высококлассный хирург получает порядка 1,5 тысяч долларов. Это приличная зарплата. Но есть возможности – мы доплачиваем сегодня за то, что подготовлены ученики, за написание книг, статей. Это уже через премии, потому что наш центр зарабатывает неплохие деньги на экспорте услуг.