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Около 200 иностранцев получили первую прививку от коронавируса в Беларуси. Из каких стран приезжают чаще всего?

29 июля 2021 17:54
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Новости Беларуси. Прививочные туры в Беларусь. Около 200 иностранцев уже получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это граждане Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и России.

Около 200 иностранцев получили первую прививку от коронавируса в Беларуси. Из каких стран приезжают чаще всего?-1

Напомним, с 15 июля для жителей 73 государств, которые захотят привиться в Беларуси, действует безвизовый въезд. Для вакцинации против COVID-19 достаточно оставить заявку в информационной системе и получить подтверждение. Сделать прививку можно в 59 учреждениях здравоохранения.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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