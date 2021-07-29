Около 200 иностранцев получили первую прививку от коронавируса в Беларуси. Из каких стран приезжают чаще всего?

Новости Беларуси. Прививочные туры в Беларусь. Около 200 иностранцев уже получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это граждане Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и России.

Напомним, с 15 июля для жителей 73 государств, которые захотят привиться в Беларуси, действует безвизовый въезд. Для вакцинации против COVID-19 достаточно оставить заявку в информационной системе и получить подтверждение. Сделать прививку можно в 59 учреждениях здравоохранения.