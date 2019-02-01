Александр Лукашенко заявил о необходимости совершенствования системы образования

Новости Беларуси. Развитие национальной системы образования. Во Дворце Независимости 1 февраля речь шла о её совершенствовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое, на что обратил внимание Президент – учебные программы должны быть максимально приближены к жизненным реалиям. Обновления требуют школьные учебники.

Необходима корректировка предметов и подходы к обучению. Так, в этом учебном году у десятиклассников в расписании появилось «Трудовое обучение». Со следующего сентября постигать трудовые навыки в школах будут и ученики выпускных классов. Говоря в целом о системе образования Президент подчеркнул, что все шаги должны быть взвешенными.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера. Ломать ничего нельзя.

В то же время я не исключаю, что в процессе совершенствования системы образования на уровне школ, вузов нам придется кое от чего отказаться. Если мы понимаем, что от этого надо отказаться, это надо делать решительно. Самое главное в образовании, да и вообще (в экономике и других вопросах) – когда мы знаем, что надо делать, но из-за нашего махрового бюрократизма начинаем затягивать эти процессы. Тогда проходит время, и мы видим: то, что надо было делать вчера, уже неприемлемо для сегодняшнего и тем более завтрашнего дня. Получается, этап непройденный, и мы хватаемся за передовое, а под этим передовым нет фундамента.

Поэтому все надо делать постепенно, как говорят в народе, плавно. И двигаться от меньшего к большему, от простого к сложному. Так, мы договорились, будем действовать в образовании.