«Для меня – это как второй дом». Истории успеха сотрудников «Белагропромбанка»

Сегодня клиентами открытого акционерного общества «Белагропромбанк» являются многие ведущие предприятия разных отраслей промышленности, предоставляемые услуги при сохранении индивидуального подхода востребованы у миллионов жителей страны. За всеми этими успехами стоит дружная и профессиональная команда «Белагропромбанка», а чтобы стать её частью: «Надо помнить, что успех не приходит внезапно, всегда надо делать больше, чем требуется и верить в себя!», – считает Максим Федорович из Региональной дирекции по Могилёвской области. Максим Федорович, начальник отдела координации работы директивного кредитования Региональной дирекции по Могилёвской области ОАО «Белагропромбанк»:

Моя бабушка работала в банке, я в своё время был у бабушки в банке, когда она работала, и у меня в памяти осталось, что это достаточно интересно и очень ответственная работа. Поступил я в академию, закончил факультет «Финансы и кредит». В 2004 году, после окончания, пришёл работать в отделение в Кричеве в ОАО «Белагропромбанк».

Максим Федорович открывал для себя банковское дело, начиная с азов в небольшом отделении «Белагропромбанка» в Кричеве. И на каждой ступени его карьерной лестницы предпосылками достижения успеха являлись его ответственность, вера в значимость и важность своего дела, высокая работоспособность, энтузиазм и постоянное стремление к развитию.

Максим Федорович:

Первое, чтобы я бы пожелал молодым людям и девушкам, которые приходят в банк, чтобы они не боялись, потому что когда сталкиваешься с незнакомым, ты теряешься, ты начинаешь паниковать. В банковской сфере так заведено, что коллеги, которые уже работают не первый год, обязательно помогут, подставят плечо, объяснят, подскажут, где и что можно узнать, уточнить. Обязательно покажут, в каком направлении можно двигаться.

Сегодня для Максима Федоровича «Белагропромбанк» – это дружная команда профессионалов, которая создаёт широкие возможности для личностного и карьерного роста как для опытных, так и для начинающих специалистов, чтобы здесь смог найти себя каждый, кто хочет работать и ставит перед собой амбициозные цели. Поддержать профессиональные стремления Максима Федоровича всегда готова его семья – жена и три сына, один из которых тоже хочет продолжить династию.

На протяжении всей своей деятельности «Белагропромбанк» активно поддерживает своих сотрудников в получении дальнейшего образования. Это отражено в широком спектре внутреннего и внешнего обучения, которое помогает в реализации новых, нестандартных идей для укрепления позиций банка на рынке страны и за рубежом. Также банк предоставляет возможность начать здесь свою карьеру студентам, которые стремятся к успеху и развитию. Так пришла в «Белагропромбанк» Елена Булыга.

Елена Булыга, менеджер по обслуживанию частных клиентов ЦБУ №705 Региональной дирекции по г. Минску ОАО «Белагропромбанк»:

У нас проходила ярмарка вакансий, где были представители «Белагропромбанка». Некоторые достаточно подробно рассказали, объяснили, какие возможности есть у молодых специалистов и мне захотелось заполнить анкету и отправить её в «Белагропромбанк». Через несколько недель мне позвонили и пригласили на собеседование, которое я успешно прошла и начала проходить практику в «Белагропромбанке». По прохождению практики меня уже пригласили в отдел кадров, меня заметили и предложили попробовать себя в качестве специалиста по операционно-кассовой работе в одном из отделений, как раз в этом отделении я начинала свой путь в «Белагропромбанке».

Сразу после трудоустройства Елена была постоянно занята – изучала продукты банка, как они работают, их преимущества, старалась не перенаправлять клиента к более опытному специалисту, а приложить все усилия, чтобы решить вопрос самостоятельно. Это обеспечило Елене Булыге хорошую репутацию и бесценный опыт. И теперь в отделе от клиентов отбоя нет. Некоторые даже заходят просто поздороваться с улыбчивым менеджером. Елена Булыга:

Работа в банке – это не только последовательность каких-то действий, которые мы выполняем изо дня в день, в банке много различных услуг, продуктов. Приходят разные клиенты, абсолютно с разным характером, разным настроением и, как мне кажется, найти индивидуальный подход к клиенту – это есть та творческая составляющая в нашем рабочем процессе.

Корпоративная культура «Белагропромбанка» создает оптимальные возможности для того, чтобы каждый сотрудник мог реализовать себя и не только в профессиональной области. Спортивные, интеллектуальные, культурные мероприятия, организованные Профсоюзной организацией банка и иными общественными организациями, и объединениями, созданными на базе банка, являются дополнительными ресурсами для развития индивидуальных способностей работников.