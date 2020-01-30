«Придётся его ремонтировать по половинкам». За мост на пр. Жукова в районе водонапорной башни возьмутся в 2022 году

Александр Ярошик:

Да, это будет именно этот путепровод, который будем ремонтировать. Он длиной более ста метров. Построен он в 80-ые годы. Сложилось так, что его нужно ремонтировать. И подходы ввиду большого количества железнодорожных путей, технологически он достаточно сложный. И не хочется делать его еще сложнее. Но придется его ремонтировать по половинкам. И скорее всего с заменой существующих опор. То есть это будет фактически строительство нового путепровода. И к его реконструкции мы можем приступить, естественно, только когда запустим первое кольцо, чтобы не создавать коллапс, чтобы транспорт не простаивал в пробках, схема движения будет продумана. Нами также ведется ремонт и закончится в мае путепровода по улице Железнодорожная. Это также относится к ремонту второго кольца. И ведется строительство первого кольца. И как только мы соединим эти транспортные потоки, мы сможем ремонтировать второе кольцо.