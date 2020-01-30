Расширят улицу Толстого и поднимут ж/д рельсы. Первое кольцо в Минске достроят в 2021 году

Гость программы «Большой город» – директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик. Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Все минчане с трепетом наблюдали, как сносится здание ДОСААФ. Уже можно сказать, что эти кадры стали историей. Этого здания уже не существует, и еще пришлось пожертвовать порядка 50 зданиями. И хозпостройки среди них были, и какие-то значимые, не очень значимые объекты. Для чего? Я так понимаю, это освобождается дорога для строительства первого транспортного кольца. Какая там будет схема? Какие привилегии для водителей и как будет улучшен комфорт для передвижения?

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Нами в этом году начаты подготовительные работы по расчистке территории, чтобы закончить первое кольцо. Закончить – это значит обустроить последний участок порядка 700 метров, это соединить первое транспортное кольцо от проспекта Дзержинского до улицы Толстого. И вот это здание ДОСААФа действительно уже стало историей, на сегодня оно уже полностью разрушено и заканчивается вывоз остатков этого здания. И в целом, осталось порядка 4 зданий, которые в течение 2 недель – будут полностью демонтажные работы окончены. Останется только произвести зачистку. И начнется строительство новой такой связующей ветки, которая полностью разгрузит центр города. Для того чтобы попасть из одного микрорайона в другой уже не обязательно будет ехать через центр, толкаться, стоять в пробках возле вокзала, а можно будет просто обогнуть его по достаточно широкой магистрали объездной, куда входит и проспект Машерова, и первое кольцо. То есть такая достаточно широкая связующая артерия города, которая полностью разгрузит весь центр.

Екатерина Забенько:

Улица Толстого, которую планируется расширить – она должна существенно расширить движение по проспектам Жукова и Дзержинского. Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Да, это будет обводная магистраль, дублирующая и для второго кольца. Но в тот же момент основная ее задача – снизить транспортные потоки на центр города. То есть на то, что в границах Машерова, первого кольца. Потому что, подъезжая к центру, мы будем понимать, что проще проехать по проспекту Машерова, чем ехать через центр города, по улицам, которые не готовы, и при этом их уже невозможно расширить, сделать больше. И чтобы туда меньше транспорта попадало.