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Александр Лукашенко побывал на репетиции «Павлинки» в Купаловском театре

19 февраля 2021 10:29
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 февраля посещает Купаловский театр. Глава государства побывал на репетиции легендарной постановки «Павлинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко побывал на репетиции «Павлинки» в Купаловском театре-1

Этот спектакль – визитная карточка. Обычно им открывают театральный сезон, но нынешний стал исключением. Прежняя труппа Купаловского театра оказалась в эпицентре внутриполитического кризиса и фактически распалась. Но в театре все же остались преданные искусству артисты, среди которых и народный артист СССР Геннадий Овсянников, у которого, к слову, сегодня день рождения, с чем Александр Лукашенко его и поздравил. Вокруг таких мастодонтов и сплотились молодые актеры, студенты Института культуры и Академии искусств.  

Глава государства пообщался с актерами после репетиции, поблагодарил купаловцев за то, что не позволили национальному театру исчезнуть, и заверил, что коллективу государство и впредь будет помогать.  

# Театр # общество # Александр Лукашенко # Геннадий Овсянников # Фотофакт

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