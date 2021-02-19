Александр Лукашенко побывал на репетиции «Павлинки» в Купаловском театре

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 февраля посещает Купаловский театр. Глава государства побывал на репетиции легендарной постановки «Павлинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 февраля посещает Купаловский театр. Глава государства побывал на репетиции легендарной постановки «Павлинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот спектакль – визитная карточка. Обычно им открывают театральный сезон, но нынешний стал исключением. Прежняя труппа Купаловского театра оказалась в эпицентре внутриполитического кризиса и фактически распалась. Но в театре все же остались преданные искусству артисты, среди которых и народный артист СССР Геннадий Овсянников, у которого, к слову, сегодня день рождения, с чем Александр Лукашенко его и поздравил. Вокруг таких мастодонтов и сплотились молодые актеры, студенты Института культуры и Академии искусств.
Глава государства пообщался с актерами после репетиции, поблагодарил купаловцев за то, что не позволили национальному театру исчезнуть, и заверил, что коллективу государство и впредь будет помогать.