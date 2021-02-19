Своими глазами увидели знаменитый Ил-76. На авиабазу в Мачулищах пригласили учеников кадетских классов

Новости Беларуси. Урок мужества прошел на 50-й смешанной авиабазе в Мачулищах. Сюда пригласили учеников кадетских классов и познакомили с бытом тех, кто сегодня на боевом дежурстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники, конечно, этой возможности обрадовались, ведь некоторые из них мечтают о будущем в офицерских погонах и хотят в одном строю с профессионалами охранять рубежи воздушных сил. И если юношей больше интересовало техническое оснащение летчиков, то девушки задали немало вопросов по поводу специальностей, которые сейчас предлагают представительницам прекрасного пола. Также ребята своими глазами смогли увидеть знаменитый Ил-76, который не только участвует в военных парадах, но и выполняет гуманитарную миссию.

Илья Степанчук, учащийся Мачулищанской средней школы:

Мне больше всего понравилось посещать самолет, его внутри смотреть и узнавать для себя что-то новое. И для этого существует кадетский класс, чтобы узнавать и познавать новое, чтобы продвигать это будущее.

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси:

Наша самая главная задача – показать нашей молодежи, что есть своя история, на основании которой мы празднуем этот праздник, как мы пришли к этим дням, что у нас сегодня чистое небо, мирная жизнь. Кто-то это все сделал. Самое главное сейчас – нашим людям, нашей молодежи рассказать, кто это делал, как это все добивалось, какими усилиями, иногда на полях сражения.