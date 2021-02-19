В СК рассказали подробности проверки по факту смерти Александра Тарайковского

Новости Беларуси. Глава Следственного комитета Беларуси озвучил подробности расследования уголовных дел, возбужденных по факту массовых беспорядков в период поствыборной кампании, в частности по факту смерти Тарайковского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 августа 2020 года пресс-служба МВД сообщила о смерти 34-летнего мужчины на улице Притыцкого в ходе протестных митингов. Управлением Следственного комитета по городу Минску принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Гражданин Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону. Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали об истинных целях и мотивах его действий, и с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия.