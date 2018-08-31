Александр Лукашенко: «Я никогда не назначаю людей по личной преданности»

Новости Беларуси. О том, как пробиться на вершину карьеры, тоже гуляет немало домыслов. Но каждый кандидат, который сегодня получил одобрение Президента, выбран из сотен претендентов исходя исключительно из личностных качеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я никогда не назначаю людей по личной преданности. Вот за этим столом я вас вообще редко видел, Кочанову до назначения – только по телевизору. Но если человек дает результат, если у него мозги на месте, если он дисциплинирован и исполнителен, если он исполняет функцию – почему его не назначить?

Вот единственные причины: профессионализм, любовь к народу, болезнь за то, чтобы это государство развивалось и процветало. Чтобы мы никогда не были больше под плеткой – это зависит от нас. Вот единственные причины, и не надо там ничего выгадывать и искать какие-то подводные течения. Никто мной не управляет, когда я назначаю кадры. Я выслушивают порой тысячи вариантов… ну десятки, сотни – это точно. И решаю сам. Но проверяю.