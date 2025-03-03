Минск принимает Олимпийские дни молодёжи по гандболу

7 команд вступили в спор за награды второго тура Олимпийских дней молодежи по гандболу среди девушек не старше 16 лет. За неделю каждый сыграет с каждым, чтобы результат был максимально объективным, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Детские соревнования, несомненно, важны. Здесь наставники видят возможные ошибки в тренировочном процессе. А заодно сравнивают физические кондиции своих игроков со сверстницами из разных дружин. Психологию также никто не отменял. Одно дело – монотонно отрабатывать элементы и взаимодействия в зале. Совсем другое – применить их на практике. Юным гандболисткам гораздо интереснее ощутить борьбу на паркете. Это мотивирует и добавляет сил.