Минск принимает Олимпийские дни молодёжи по гандболу
7 команд вступили в спор за награды второго тура Олимпийских дней молодежи по гандболу среди девушек не старше 16 лет. За неделю каждый сыграет с каждым, чтобы результат был максимально объективным, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Детские соревнования, несомненно, важны. Здесь наставники видят возможные ошибки в тренировочном процессе. А заодно сравнивают физические кондиции своих игроков со сверстницами из разных дружин. Психологию также никто не отменял. Одно дело – монотонно отрабатывать элементы и взаимодействия в зале. Совсем другое – применить их на практике. Юным гандболисткам гораздо интереснее ощутить борьбу на паркете. Это мотивирует и добавляет сил.
Римма Матусевич, игрок команды Минской области:
Мне очень нравятся эти соревнования, потому что мы можем поиграть в последний раз за свою область. Это наши последние детские соревнования, поэтому хочется показать максимальные результаты и занять как можно лучше место.
Василий Левчук, старший тренер Национальной команды Беларуси по гандболу:
Среди этого возраста очень много перспективных девчонок. По каждой позиции мы рассматриваем их. Это, можно сказать, ближайший резерв национальной команды. Они уже привлекаются к тренировкам национальной команды. Главный тренер и старшие тренеры национальной команды постоянно присутствуют на трибунах, изучают их возможности, их лучшие качества для того, чтобы в последующем применять их уже на уровне национальной команды.
После первого тура лидерство захватили столичные гандболистки. Они одержали виктории во всех встречах. На 2 балла меньше у представительниц Минской области. Тройку лучших замыкают спортсменки из Витебского региона. Останутся ли команды при своих, или генеральная классификация претерпит изменения, узнаем через 7 дней.