Самые красивые девушки столицы в объективах камер – показываем закулисную подготовку «Мисс Минск»

Это новые записи в дневнике женского поединка за самый желанный трофей в мире красоты!

15 претенденток! И только одна корона! Освещаем грациозный путь до коронации самой достойной – будет красиво!

В графике финалисток несколько задач: отточить подиумные шаги и отработать в кадре. Но сперва – припудрить носик.

– Каждый день макияж, вспышки фотокамер, жизнь просто суперзвезды. Вы ради этого решили поучаствовать в шоу «Мисс Минск»? Анна Рогозик, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Я так провожу время на каждой своей съемке.

– Камеры вас совершенно не смущают, а наоборот – получаете удовольствие.

– Да, вообще не смущают.

– Требовательные клиентки у вас сегодня? Вероника Дашковская, визажист конкурса «Минск Мисс – 2025»:

Очень милые девочки, мы со всеми в диалоге.

– Вы тоже удовольствие получаете?

– Конечно!

Профессиональные модели знают, что камера «съедает» макияж. А значит, косметики будет с двойную порцию! Но девушкам это даже по вкусу.

Екатерина Трикоза, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

На самом деле, сценический макияж требует больше выразительности, больше красок. Сегодня у нас именно такой макияж. Получилось красиво!

До гала-шоу всего несколько недель, финалистки ведут счет дням, а преподаватель дефиле – походке.

Ну а пока одни участницы ходят по струнке, другие – ловят вспышки фотокамер!

– Вы как истинный бог фотографии восседаете на пьедестале. Что видите? Алексей Иванченко, фотограф Национальной школы красоты:

Вижу все. Но главное, чтобы наши участницы получались в лучшем виде.

– Моделью рождаются или становятся?

– Становятся.

– Какие изъяны видите у наших участниц?

– Иногда просто выбиваются волосы. Наши стилисты быстро исправляют это.

– Модели говорят, что самое страшное во время дефиле – потерять туфельку. Это так? Алия Короткая, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Самое главное – улыбаться, делать вид, что все в порядке и продолжать уверенно идти, без туфельки.