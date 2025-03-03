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Самые красивые девушки столицы в объективах камер – показываем закулисную подготовку «Мисс Минск»

03 марта 2025 19:18
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Это новые записи в дневнике женского поединка за самый желанный трофей в мире красоты!

Самые красивые девушки столицы в объективах камер – показываем закулисную подготовку «Мисс Минск»-2
Самые красивые девушки столицы в объективах камер – показываем закулисную подготовку «Мисс Минск»-3

15 претенденток! И только одна корона! Освещаем грациозный путь до коронации самой достойной – будет красиво!

Самые красивые девушки столицы в объективах камер – показываем закулисную подготовку «Мисс Минск»-5

В графике финалисток несколько задач: отточить подиумные шаги и отработать в кадре. Но сперва – припудрить носик.

Самые красивые девушки столицы в объективах камер – показываем закулисную подготовку «Мисс Минск»-7

Каждый день макияж, вспышки фотокамер, жизнь просто суперзвезды. Вы ради этого решили поучаствовать в шоу «Мисс Минск»?

Анна Рогозик, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Я так провожу время на каждой своей съемке.
– Камеры вас совершенно не смущают, а наоборот – получаете удовольствие.
– Да, вообще не смущают.

Самые красивые девушки столицы в объективах камер – показываем закулисную подготовку «Мисс Минск»-9

Требовательные клиентки у вас сегодня?

Вероника Дашковская, визажист конкурса «Минск Мисс – 2025»:
Очень милые девочки, мы со всеми в диалоге.
– Вы тоже удовольствие получаете? 
– Конечно!

Самые красивые девушки столицы в объективах камер – показываем закулисную подготовку «Мисс Минск»-11

Профессиональные модели знают, что камера «съедает» макияж. А значит, косметики будет с двойную порцию! Но девушкам это даже по вкусу.

Самые красивые девушки столицы в объективах камер – показываем закулисную подготовку «Мисс Минск»-13

Екатерина Трикоза, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
На самом деле, сценический макияж требует больше выразительности, больше красок. Сегодня у нас именно такой макияж. Получилось красиво!

Самые красивые девушки столицы в объективах камер – показываем закулисную подготовку «Мисс Минск»-15

До гала-шоу всего несколько недель, финалистки ведут счет дням, а преподаватель дефиле – походке.

Самые красивые девушки столицы в объективах камер – показываем закулисную подготовку «Мисс Минск»-17

Ну а пока одни участницы ходят по струнке, другие – ловят вспышки фотокамер!

Самые красивые девушки столицы в объективах камер – показываем закулисную подготовку «Мисс Минск»-19

Вы как истинный бог фотографии восседаете на пьедестале. Что видите?

Алексей Иванченко, фотограф Национальной школы красоты:
Вижу все. Но главное, чтобы наши участницы получались в лучшем виде.
– Моделью рождаются или становятся?
– Становятся.
– Какие изъяны видите у наших участниц?
– Иногда просто выбиваются волосы. Наши стилисты быстро исправляют это.

Самые красивые девушки столицы в объективах камер – показываем закулисную подготовку «Мисс Минск»-21

Модели говорят, что самое страшное во время дефиле – потерять туфельку. Это так?

Алия Короткая, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Самое главное – улыбаться, делать вид, что все в порядке и продолжать уверенно идти, без туфельки. 

Самые красивые девушки столицы в объективах камер – показываем закулисную подготовку «Мисс Минск»-23

В студии было холодно, но во время фотосессии – горячо. Бэкстейдж самой жаркой съемки – смотрите в видео!

# Мисс Минск # Конкурс красоты

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