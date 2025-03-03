Самые красивые девушки столицы в объективах камер – показываем закулисную подготовку «Мисс Минск»

Это новые записи в дневнике женского поединка за самый желанный трофей в мире красоты!
Это новые записи в дневнике женского поединка за самый желанный трофей в мире красоты!
15 претенденток! И только одна корона! Освещаем грациозный путь до коронации самой достойной – будет красиво!
В графике финалисток несколько задач: отточить подиумные шаги и отработать в кадре. Но сперва – припудрить носик.
– Каждый день макияж, вспышки фотокамер, жизнь просто суперзвезды. Вы ради этого решили поучаствовать в шоу «Мисс Минск»?
Анна Рогозик, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Я так провожу время на каждой своей съемке.
– Камеры вас совершенно не смущают, а наоборот – получаете удовольствие.
– Да, вообще не смущают.
– Требовательные клиентки у вас сегодня?
Вероника Дашковская, визажист конкурса «Минск Мисс – 2025»:
Очень милые девочки, мы со всеми в диалоге.
– Вы тоже удовольствие получаете?
– Конечно!
Профессиональные модели знают, что камера «съедает» макияж. А значит, косметики будет с двойную порцию! Но девушкам это даже по вкусу.
Екатерина Трикоза, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
На самом деле, сценический макияж требует больше выразительности, больше красок. Сегодня у нас именно такой макияж. Получилось красиво!
До гала-шоу всего несколько недель, финалистки ведут счет дням, а преподаватель дефиле – походке.
Ну а пока одни участницы ходят по струнке, другие – ловят вспышки фотокамер!
– Вы как истинный бог фотографии восседаете на пьедестале. Что видите?
Алексей Иванченко, фотограф Национальной школы красоты:
Вижу все. Но главное, чтобы наши участницы получались в лучшем виде.
– Моделью рождаются или становятся?
– Становятся.
– Какие изъяны видите у наших участниц?
– Иногда просто выбиваются волосы. Наши стилисты быстро исправляют это.
– Модели говорят, что самое страшное во время дефиле – потерять туфельку. Это так?
Алия Короткая, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Самое главное – улыбаться, делать вид, что все в порядке и продолжать уверенно идти, без туфельки.
В студии было холодно, но во время фотосессии – горячо. Бэкстейдж самой жаркой съемки – смотрите в видео!