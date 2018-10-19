«Поверить в себя». В Могилёве девушка с инвалидностью открыла творческий центр для людей с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. В Могилеве начал работу творческий центр для инвалидов, где люди с ограниченными возможностями смогут получать новые знания, пройти бизнес-обучение, научаться делать сувениры и продавать их, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автор проекта – могилевчанка Алеся Цумарева – сама девушка с инвалидностью, решила объединить особенных людей и помочь им стать самостоятельными. Уже 16 лет Жанна Кондратенко борется с недугом. После рождения дочери врачи обнаружили у молодой мамы редкое и малоизученное заболевание центральной нервной системы. С тех пор она редко выходит из дома, а ее круг общения – в основном, семья. С открытием творческого центра для инвалидов жизнь Жанны изменилась.

Жанна Кондратенко, житель Могилева:

Для людей с ограниченными возможностями это очень нужно – поднять самооценку, поверить в себя. Идея открыть творческий центр для инвалидов принадлежит Алесе Цумаревой. Несмотря на непростой диагноз – врожденный ДЦП – девушка практически ничем не отличается от обычных здоровых людей. Получила высшее образование, работает библиотекарем, есть семья – муж и сын. Над этим проектом она работала полтора года. Городские власти поддержали и выделили помещение в центре города.

Алеся Цумарева, автор проекта творческого центра для инвалидов «Территория людей»:

Мы находимся сейчас в учебном зале. Здесь проводится обучение, семинары по различным курсам. На прилавках – мягкие игрушки, украшения, расписанные вручную тарелки – всё это сделано руками инвалидов. В том числе и здесь – на мастер-классах ремесленников. Любой человек с ограниченными возможностями может выставить на продажу свои изделия.

Наталья Дубровская, житель Могилева:

При желании можно найти индивидуальный подарок для своих любимых людей. Сувениры – не обычный хэнд-мэйд. Одну игрушку, например, в силу своих возможностей, могут делать человек пять. И у каждой вещи своя история – с душой, верой и надеждой. Помогать таким же особенным людям, как и она сама – мечта Алеси осуществилась. Алеся Цумарева:

Люди есть разные, с разным потенциалом. Есть люди заточенные под бизнес, есть люди, заточенные под творчество. Центр только начал работать и планов еще много. Например, через тот же интернет выйти с сувенирами на зарубежные рынки. Там такая продукция в цене. А сам творческий центр должен стать для людей с ограниченными возможностями настоящим клубом по интересам.