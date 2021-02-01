«Вода во многом способна помочь». Как правильно выбрать фильтр?

Вода нужна человеческому организму не меньше, чем воздух или еда. Она влияет на все жизненно важные процессы человеческого организма.
Вода нужна человеческому организму не меньше, чем воздух или еда. Она влияет на все жизненно важные процессы человеческого организма.
Катерина Никитина, нутрициолог:
Вода стимулирует работу иммунной системы и доставляет питательные вещества и кислород по кровотоку, а также выводит отходы из организма. Без воды невозможна работа мозга и нервной системы. Вода – это смазочный материал суставов, если у вас болят суставы или поясница, а также мучают отеки – это признак недостачи воды. Сухие волосы, ломкие ноги, нездоровая кожа – в этом тоже способна помочь вода.
Недостаток воды влияет даже на повышение уровня холестерина. Сколько же воды нужно выпивать в день? Расчет прост: на 1 килограмм веса – 30 миллиграмм воды. В этом вопросе важно обращать внимание не только на количество, но и на качество. А чтобы качество было соответствующим, помочь может фильтр для воды. Например, вот такой фильтр-кувшин способен очистить воду от механических загрязнений, хлора, хлорорганических загрязнений и слегка умягчить воду. Если семья состоит из 3 человек, ресурса картриджа хватит на 1-2 месяца. Но нужно иметь в виду, что степень очистки у таких фильтров намного слабее, чем у проточных фильтров. Кстати о них.
Галина Толстикова, маркетолог компании по поставке бытовых фильтров для воды «Белаквамир»:
Если в вашей квартире вода не слишком плохого качества, то есть может быть присутствует небольшой запах хлора, небольшое содержание накипи в вашем чайнике, то есть солей жесткости, то в принципе вам подойдет и трехступенчатая система очистки воды.
Если качество воды значительно хуже, присмотритесь к проточному фильтру с использованием системы обратного осмоса. Главное, помните покупка дешевого фильтра – не возможность «сэкономить». Сегодня качество очистки воды с помощью системы обратного осмоса занимает лидирующую позицию. Сумма затрат на покупку, установку и обслуживание качественных фильтров ниже стоимости регулярной покупки бутилированной воды, а забота о здоровье бесценна.