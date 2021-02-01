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«Вода во многом способна помочь». Как правильно выбрать фильтр?

01 февраля 2021 10:09
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Вода нужна человеческому организму не меньше, чем воздух или еда. Она влияет на все жизненно важные процессы человеческого организма.

«Вода во многом способна помочь». Как правильно выбрать фильтр?-1

Катерина Никитина, нутрициолог:
Вода стимулирует работу иммунной системы и доставляет питательные вещества и кислород по кровотоку, а также выводит отходы из организма. Без воды невозможна работа мозга и нервной системы. Вода – это смазочный материал суставов, если у вас болят суставы или поясница, а также мучают отеки – это признак недостачи воды. Сухие волосы, ломкие ноги, нездоровая кожа – в этом тоже способна помочь вода.

«Вода во многом способна помочь». Как правильно выбрать фильтр?-4

Недостаток воды влияет даже на повышение уровня холестерина. Сколько же воды нужно выпивать в день? Расчет прост: на 1 килограмм веса – 30 миллиграмм воды. В этом вопросе важно обращать внимание не только на количество, но и на качество. А чтобы качество было соответствующим, помочь может фильтр для воды. Например, вот такой фильтр-кувшин способен очистить воду от механических загрязнений, хлора, хлорорганических загрязнений и слегка умягчить воду. Если семья состоит из 3 человек, ресурса картриджа хватит на 1-2 месяца. Но нужно иметь в виду, что степень очистки у таких фильтров намного слабее, чем у проточных фильтров. Кстати о них.

«Вода во многом способна помочь». Как правильно выбрать фильтр?-7

Галина Толстикова, маркетолог компании по поставке бытовых фильтров для воды «Белаквамир»:
Если в вашей квартире вода не слишком плохого качества, то есть может быть присутствует небольшой запах хлора, небольшое содержание накипи в вашем чайнике, то есть солей жесткости, то в принципе вам подойдет и трехступенчатая система очистки воды.

«Вода во многом способна помочь». Как правильно выбрать фильтр?-10

Если качество воды значительно хуже, присмотритесь к проточному фильтру с использованием системы обратного осмоса. Главное, помните покупка дешевого фильтра – не возможность «сэкономить». Сегодня качество очистки воды с помощью системы обратного осмоса занимает лидирующую позицию. Сумма затрат на покупку, установку и обслуживание качественных фильтров ниже стоимости регулярной покупки бутилированной воды, а забота о здоровье бесценна.

# Здоровье # общество # Юлия Пашкевич # Катерина Никитина # Галина Толстикова # Фотофакт

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