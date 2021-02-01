Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы в 2021 году

Новости Беларуси. 1 февраля Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2021 году, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прошлый год для всех нас был проверкой, особенно для людей в погонах, в том числе и для наших пограничных войск. Надо сказать, что в основном мы эту проверку выдержали: пограничные войска по своему основному направлению сработали намного лучше, чем другие силовые структуры. Но в целом нормально.

Глава государства отметил положительные результаты в борьбе с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, террористическими угрозами.

Александр Лукашенко:

Дело в том, что здесь, на западе, мы защищаем не только Беларусь – это рубежи Союзного государства. Поэтому мы уделяем серьезное внимание охране государственной границы.

Президент заметил, что ситуация с пандемией «усложнила работу на последнем метре нашей земли, особенно пограничникам и таможенникам».

Александр Лукашенко:

Но ситуация была управляемой. И пограничники, и таможенники действовали заодно. Управляемой в том плане, что мои распоряжения быстро доводились до войск и исполнялись как никогда. Значит, армия и пограничные войска почувствовали, что надо защищать страну более основательно, серьезно. Поэтому реакция была соответствующая. Это хорошо, что в нужный момент мы можем собраться и, если нужно, ответить.

Как заявили в Госпогранкомитете, обстановка на белорусской границе в течение 2020 года оставалась стабильной и контролируемой, угроз пограничной безопасности не выявлено. Действующие с начала года ограничения из-за пандемии, наращивание плотности охраны границы и прикрытия рубежей привели к снижению противоправной деятельности.

«Вместе с тем на рубежах Беларуси сохранились риски и вызовы пограничной безопасности, связанные с незаконной миграцией, контрабандой и попытками пересечения границы радикально настроенными лицами. Территория Беларуси по-прежнему использовалась для транзита незаконных мигрантов из неблагополучных регионов в страны Евросоюза», – отметили в ведомстве.

Органы погранслужбы вскрыли и пресекли 12 каналов наркотрафика, выявили 45 лиц с признаками причастности к экстремистской деятельности. Однако в целом общее количество нарушителей законодательства о госгранице снизилось более чем в два раза – с 4 тыс. в 2019 году до 1,8 тыс. в 2020-м.

В числе основных задач на 2021 год в Государственном пограничном комитете назвали совершенствование инженерного и технического оборудования рубежей, а также приближение к ним мест дислокации подразделений. Продолжится активное строительство сигнализационных комплексов и установка автоматизированных постов технического наблюдения для надежного контроля охраняемых участков.

Например, созданный на пограничной заставе «Хойники» центр мониторинга позволяет дистанционно контролировать свыше 100 км границы с Украиной при помощи различных систем охраны и наблюдения. В этом году его возможности возрастут в несколько раз.