«О чём попрошу граждан?» Заместитель генпрокурора рассказывает, что считается нанесением ущерба и какое за это следует наказание

Новости Беларуси. Виновные в причинении ущерба во время проведения несанкционированных акций, в особенности их организаторы, будут привлечены к ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этого дня прокуратура ориентирует МВД, Следственный комитет и другие службы на дачу правовой оценки происходившим событиям. Такое заявление 11 сентября сделала Генеральная прокуратура Беларуси. Также указано на необходимость каждому ведомству так организовать работу, чтобы не только установить ущерб, но и обеспечить его возмещение.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

Поясню, что под ущербом понимается любой вред, главным образом имущественный, причиненный юридическому лицу и городскому хозяйству. Это может быть повреждение транспорта, средств коммуникаций, дорожных покрытий, малых архитектурных форм, а также затраты на выезд и работу специальных служб. При этом хочу отметить, что за порчу имущества предусмотрена и уголовная ответственность, которая наступает при размере ущерба свыше 40 базовых величин.

Также необходимо вовремя выявлять незаконные формирования и объединения граждан – речь идет об отрядах самообороны и самоуправления – давать этому правовую оценку и в случае нарушения закона пресекать их деятельность. Александр Лукашенко о детях на акциях протеста: «Не дай бог какая-то провокация – и будет как в этом переходе» Отдельное внимание детям и их вовлечении в участие в незаконных акциях. В отношении несовершеннолетних уже составили более 200 протоколов. В этом случае к ответственности привлекут их родителей за то, что допустили ситуацию, угрожающую здоровью и жизни ребенка.

Алексей Стук:

О чем попрошу граждан? Помнить, что любое действие необходимо оценивать с точки зрения «не нарушу ли я своим поведением права других людей?» Важно не забывать и об основных принципах административного и уголовного процессов – неотвратимости ответственности. Поддержание общественного порядка – необходимое условие для диалога в обществе.