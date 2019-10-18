«Дорогой Буш. Найдёшь хоть один актив – забирай себе». Александр Лукашенко о фейковых войнах

Новости Беларуси. Диалог Беларусь – ЕС. К чему привели санкции, и почему сегодня в нашей стране Европа видит надежного партнера? Подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы мирно стали независимой страной. Мы тихо, спокойно создали свое государство. Уникальный случай. Но нас тоже испытывали, и хорошо, что не войной. Плохо, конечно, что этими санкциями. Это была экономическая блокада. Это была развернута против нас экономическая война. Объективно. Причина объективная. Страна распалась, появилось там новых пятнадцать государств. А мир тесен, все места были заняты. И нам надо было найти свое место, то есть кого-то потеснить, кого-то раздвинуть, занять свое место. Значит, мы кому-то наступили на ногу. Это тоже для нас было очень сильное испытание. Я часто сейчас говорю, что главный вызов для нас – не там какие-то оппозиционеры, какие-то Telegram-каналы и прочее (где-то кто-то нас грязью поливает в этих каналах или оппозиционных каких-то). Не это главное. Надо не бояться, надо идти к ним и надо с ними общаться, разговаривать на этих Telegram-каналах, тем более это сплошное вранье.

Фейк со времен Буша: «О, Лукашенко, 13 миллиардов». Помнишь, у меня состояние – 13 миллиардов? Я так прикинул, думаю: господи, это же государственный бюджет за год. А как страна жила? Украл 13 миллиардов, и вроде кто-то хоть небольшую зарплату получал, страна развивалась. Потом думаю: ну, а как на этот фейк реагировать? Или молчать, не реагировать? Я Бушу письмо пишу, оттуда пошло «Буш-младший» там, в Америке. От них пошло это, что вот, мы активы Лукашенко заморозим, под санкции. Я пишу: «Дорогой Буш. Найдешь хоть один актив – забирай себе». Они же контролируют каждый доллар. А на Западе же белорусские рубли не хранятся, там же валюта. Я ему: «Забирай. 13 миллиардов – это деньги». И притом, это же публично! До сих пор забирает. Понимаете, надо прямо им говорить. Не надо ничего бояться, если ты прав.

Мы это все пережили, мы это прошли, и сейчас вдруг что-то изменилось. Почему изменилось? Не потому, что мы там Украины заняли позицию какую-то. Время поменялось, и появился повод уйти им от этих санкций, сохранив лицо свое. Они давно поняли, что они неправильно ввели против нас санкции. Они просто нас хотели придушить за нашу позицию вот такого союзнического характера, сохранение союзных отношений между республиками бывшего Союза. Начали меня обвинять, что я хочу восстановить Советский Союз. Разделяй и властвуй – это их политика. А, раз Лукашенко нацелен на это объединение, надо его долбать.