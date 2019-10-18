«Крысы живут везде». ЖЭС прокомментировал видео с грызуном на крыльце дома на Некрасова в Минске

В комментариях жители указывают, что это случай не единичный, грызунов замечали и раньше, в том числе и в соседних домах. В местном ЖЭС ситуацию разъяснили. Сейчас здесь ремонтируют все входы в дом.

Елена Антоневич, мастер участка № 85 по санитарии УП «ЖЭУ № 4»:

Крысы живут, скажем так, везде. И в садиках, и в домах, и где-то в госучреждениях. То есть это такие животные, что они везде: и в канализации, и где угодно могут жить. Поэтому конечно, потревожив, где-то шумы какие-то при запуске отопления того же, при ремонтах каких-то таких, когда сверлят, демонтируют бетон, может быть все, что угодно.