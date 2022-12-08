Работники «Минскводоканала» приняли участие в фотоконкурсе. Посмотрите, какие работы они представили

Новости Беларуси. В «Минскводоканале» впервые организовали выставку творческих фотографий работников, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Вызовет ли она интерес, предугадать было сложно, но результат превзошел все ожидания. Технические работники, которые каждый день отвечают за подачу воды, показатели счетчиков и микробиологические анализы, как оказалось, в свободное время увлекаются творчеством – фотографией разных жанров. Что это за работы и кто получил призовые места?

Алла Немкович, заместитель директора по кадровой и идеологической работе УП «Минскводоканал»:

Подводить итоги было очень непросто. Мы очень долго обсуждали, обменивались мнениями, меняли мнения. Сначала у нас были одни фавориты, потом они поменялись на других. Один из важных критериев исходил из названия этого конкурса – «Я и родные места Беларуси».

Первое место у Елены Прасковой. Фотограф сумела словить момент – лето, молодость и счастье. Как оказалось, наша героиня – творческая личность. Раньше она занималась рисованием, а сейчас рассматривает красоту окружающего мира через объектив фотокамеры. Вот такой баланс между технической работой и творческим увлечением.

Елена Праскова, машинист УП «Минскводоканал»:

Я люблю снимать натюрморты, природу. Очень люблю людей и возрастных даже, потому что очень интересно, у них на лицах вся жизнь видна.

Запомнилась жюри и работа Виталия – теплая, душевная фотография. Просто, натуралистично и по-домашнему – то, что сегодня редко встретишь в обычной жизни. Как рассказал участник, большинству своих навыков, в том числе ретуши, он обучился в интернете. Такая внезапная живая фотография получилась неслучайно.

Виталий Миклашевич, начальник очистной водопроводной станции УП «Минскводоканал»:

Люблю больше снимать уличную фотографию, стрит, то есть такие кадры. Особенно с людьми, где они не видят, когда их снимают. Они считаются самые яркие, натуральные, без позирования. История этой фотографии, в принципе, довольно простая. Я гулял в деревне у себя с фотоаппаратом и увидел такой кадр. Мне показалось это очень даже кинематографичным и живописным.

Призовое место и у Дарьи Нестеренко. На фото привлекают внимание цветовая гамма и необычный ракурс. Взглянув на работу, становится понятно, что фотограф любит снимать архитектуру и людей. Гармоничное сочетание живого и неживого привело девушку на почетное третье место.