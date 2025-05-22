«Думаю, к следующему ЧМ мы сможем завоевать золото» – пообщались с игроками сборной по пляжному футболу

Александра Каштанова, ведущая: Сложно ли было завоевать серебро? И какая была игра в финале? Второе место считается одним из самых непростых для восприятия.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Артемий Дрозд и Юрий Петровский, игроки национальной команды Беларуси по пляжному футболу.

Жив футбол в нашей стране! Впервые в своей истории сборная Беларуси по пляжному футболу завоевала серебряные медали чемпионата мира.

Артемий Дрозд, член национальной команды Беларуси по пляжному футболу:

Завоевать было, честно сказать, очень сложно. Мы не планировали заходить сразу в финал. Мы потихоньку, с каждым годом росли к этому. Меняли у себя менталитет в голове, что мы можем уже добиться и финала. И в финале, может, немножко испугались бразильцев, поэтому быстро пропустили пару голов – 1:3. Но по ходу игры мы в себя сами уже поверили, догнали их. Не повезло чуть-чуть с кочечкой. 4:3 – окончательный счет.

Александр Стасевич, ведущий:

А что нужно добавить, чтобы в следующем году все-таки победить?

Артемий Дрозд:

Может, поле поровнять надо у Миши возле ворот... У нас есть психология чемпионов. Я думаю, к следующему чемпионату мира мы сможем завоевать золото.

Александра Каштанова:

Я хочу задать главный женский вопрос. В чем отличие между пляжным футболом и футболом?