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В США создадут систему противоракетной обороны за 175 млрд долларов

22 мая 2025 07:16
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Милитаристские амбиции крепчают. Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой системы противоракетной обороны «Золотой купол». По словам главы Белого дома, она будет способна перехватить ракеты, если их запустят с других концов света или даже из космоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США создадут систему противоракетной обороны за 175 млрд долларов-2

Сейчас масштабный проект оценивается в 175 миллиардов долларов. Его планируют завершить к январю 2029 года. Система будет включать в себя технологии нового поколения, в том числе космические датчики и перехватчики. На такие амбициозные цели отреагировало бюджетное управление Конгресса США, заявив, что только на размещение компонентов системы за пределами Земли придется потратить почти 600 миллиардов долларов в течение следующих двух десятилетий. 

# Дональд Трамп # США

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