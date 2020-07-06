Александр Лукашенко, вручая генеральские погоны: «Спасибо вам, берегите страну!»

Новости Беларуси. Признание заслуг защитников Родины. Во Дворце Независимости 6 июля чествовали лучших выпускников военных вузов и офицеров, получивших генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в условиях непростой международной обстановки подготовке личного состава уделяется особое внимание.



Как подчеркнет глава государства, важнейшая роль в обеспечении собственной военной безопасности отводится Вооруженным Силам. Зона ответственности МВД – общественный порядок и безопасность граждан. Немало важных задач стоит также перед пограничниками, спасателями и другими представителями силового блока страны. Виктория Ходосок о героях церемонии.

Конечно, любой офицер стремиться стать министром обороны. Как показывает практика, офицеры белорусской армии могут стать, как генерал-лейтенант Зась стал секретарем Совета безопасности ОДКБ.

Действительно, а почему бы и не стремиться к звездам? Собственные амбиции надо реализовывать. Подполковник Василий Карабань в этом более чем уверен, но все еще впереди. А сегодня во Дворце он немножко по другому поводу: из рук Президента получит Благодарность и подарок за отличную учебу.

Василий Карабань, заместитель командира – начальник отделения боевой подготовки 361-ой Ордена Красной звезды базы охраны и обслуживания центральных органов военного управления:

Сегодняшний день для меня очень важен. Во-первых, это признание того труда и заслуг, которые затрачены не только мной, но и слушателями, которые обучались на факультете Генштаба Военной академии. Конечно, это символично, это показывает отношение нашего Президента, правительства и народа к людям в погонах, к офицерам, к военнослужащим в целом, к их роли в обеспечении безопасности нашего государства.

По дороге на церемонию для гостей Дворца – экскурсия. Культурный променад по архитектурному комплексу – обычно для лучших из лучших. А здесь настоящие защитники Родины.

Среди них мало разговорчивых и много стесняющихся камеры, из людей в погонах слово лишнее не вытянешь. Уж работа обязывает быть серьезно настроенными. Тем более в наше время, когда вокруг риски и вызовы. Об этом Президент скажет в первую очередь.

Александр Лукашенко: «Риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается» Больше всего этого дня, наверное, ждали те, чьи погоны лежат в запечатанном виде.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы также вручаем и генеральские погоны, традиционно. В Беларуси командиров такого уровня совсем не много, и получение генеральского звания является публичным признанием заслуг человека, который выбрал своей судьбой трудную профессию – Родину защищать. Я хочу пожелать нынешним выпускникам дослужиться до генеральских погон.

Его генеральский китель уже готов. Ритуал посвящения в ряды высших чинов проведут со дня на день. Юрий Назаренко признается: теперь его мечта осуществилась, он – генерал-майор.

Среди офицеров во Дворце Независимости и Владимир Ступин. Военную форму носит уже 14-й год. Сегодня он сотрудник сил специальных операций Вооруженных Сил. Вся работа – под большим секретом. Чествуют Владимира за отличную учебу в Военной академии России.

Владимир Ступин, офицер сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Ожидаемо ли это было? В принципе, да. Потому что очень много усилий было на это потрачено. Помимо этого очень большую основу заложили белорусские военные специалисты при первом моем военном образовании, которое я получил в Военной академии Беларуси.

Среди отличников и полковник милиции Александр Копишев. Позади – успешное окончание магистратуры Академии МВД. Знания управленца у руководителя уголовного розыска УВД Миноблисполкома – теперь при себе. Однозначно пригодятся. Ведь перед МВД важных задач стоит немало.

Александр Копишев, начальник управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Минского облисполкома:

Наша основная задача и, в частности, сотрудников уголовного розыска Республики Беларусь и Министерства внутренних дел Республики Беларусь – это, конечно же, борьба с преступностью и контроль за криминогенной обстановкой в нашей республике.





Для каждого из них признание – будь то благодарность (это пока, остальное впереди), или же генеральские погоны – все результат кропотливой и планомерной работы. У кого-то получается добиться успеха быстро, у кто-то наоборот. Но суть-то не во времени. По традиции завершается торжественная церемония бокалом шампанского. Это финальная часть. И напоследок каждому напутствия Президента.