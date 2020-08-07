«Мы пока что нацелены на 7 тысяч семей». Благотворительная кампания Красного Креста стартовала в Беларуси

Все меньше дней остается до начала нового учебного года. Для родителей это, пожалуй, самый хлопотный период, когда нужно успеть подготовить все необходимое для учебы. «Соберем детей в школу» – благотворительную кампанию под таким названием ежегодно проводит Белорусский Красный Крест. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – специалист по привлечению ресурсов Белорусского Общества Красного Креста – Инна Прудникова. Когда стартовала эта кампания, и как долго она продлится? Инна Прудникова, специалист по привлечению ресурсов Белорусского Общества Красного Креста:

Кампания стартовала 3 августа и продлится до 14 сентября. Мы пока что нацелены на 7 тысяч семей и в основном это те семьи, которые мы определяем совместно с органами местной власти.

Как можно помочь? Куда обращаться всем желающим? Инна Прудникова:

Конечно, мы будем рады, если к нам присоединится большое количество людей. Самый простой способ – это сделать пожертвование через систему ЕРИП или принести в Красный Крест какие-то школьные принадлежности. Также наших волонтеров можно встретить в торговых центрах и там же присоединиться на месте к такой акции кампании: сходить в торговый центр, купить какие-то школьные принадлежности и передать нам. Какие принадлежности нужно купить? Инна Прудникова:

Со списком можно будет ознакомиться на нашем сайте. Мы приоритетно собираем рюкзаки, школьную форму, спортивную форму и также ручки, линейки – все мы собираем, формируем школьный набор и передаем семьям.