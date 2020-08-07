«Мы пока что нацелены на 7 тысяч семей». Благотворительная кампания Красного Креста стартовала в Беларуси

Все меньше дней остается до начала нового учебного года. Для родителей это, пожалуй, самый хлопотный период, когда нужно успеть подготовить все необходимое для учебы.
«Соберем детей в школу» – благотворительную кампанию под таким названием ежегодно проводит Белорусский Красный Крест.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – специалист по привлечению ресурсов Белорусского Общества Красного Креста – Инна Прудникова.
Когда стартовала эта кампания, и как долго она продлится?
Инна Прудникова, специалист по привлечению ресурсов Белорусского Общества Красного Креста:
Кампания стартовала 3 августа и продлится до 14 сентября. Мы пока что нацелены на 7 тысяч семей и в основном это те семьи, которые мы определяем совместно с органами местной власти.
Как можно помочь? Куда обращаться всем желающим?
Инна Прудникова:
Конечно, мы будем рады, если к нам присоединится большое количество людей. Самый простой способ – это сделать пожертвование через систему ЕРИП или принести в Красный Крест какие-то школьные принадлежности. Также наших волонтеров можно встретить в торговых центрах и там же присоединиться на месте к такой акции кампании: сходить в торговый центр, купить какие-то школьные принадлежности и передать нам.
Какие принадлежности нужно купить?
Инна Прудникова:
Со списком можно будет ознакомиться на нашем сайте. Мы приоритетно собираем рюкзаки, школьную форму, спортивную форму и также ручки, линейки – все мы собираем, формируем школьный набор и передаем семьям.
Можно ли передать школьную или спортивную форму, которая осталась в хорошем состоянии?
Инна Прудникова:
Конечно. Мы ориентированы на сборы новой школьной формы и новых каких-то принадлежностей, но если она в хорошем состоянии, бывает такое, что ребенок надел школьную форму один раз, конечно, мы такую одежду принимаем и обязательно передаем, она пригодится.
Когда и где будет проходить церемония передачи этих школьных наборов?
Инна Прудникова:
Передача организована следующим образом: семьи могут прийти в Красный Крест, в офис, мы им назначим время, и забрать школьные принадлежности. А если по каким-либо причинам семья не может к нам подъехать, то мы обязательно с нашими волонтерами приезжаем домой и передаем школьные наборы.
Можно ли помогать после завершения кампании?
Инна Прудникова:
Конечно. Работа Красного Креста всегда направлена на помощь нуждающимся, и такую помощь мы оказываем круглогодично, поэтому мы одежду принимаем в офисах Красного Креста и в специализированных контейнерах.
Насколько наши люди активны в такой благотворительности?
Инна Прудникова:
На самом деле очень здорово, потому что наши люди очень активно проявляются и присоединяются к таким кампаниям. Так, в прошлом году, допустим, в такой благотворительной кампании нам удалось помочь более 7 тысячам семей, поэтому это все было бы невозможно без наших людей, поэтому спасибо!