В Беларуси запретили купание в 15 водоёмах. Чем они могут быть опасны

Новости Беларуси. В Беларуси ввели запреты на купание в 15 водоемах, еще в 24 – купание ограничено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – высокая концентрация в пробах воды кишечной палочки.
Новости Беларуси. В Беларуси ввели запреты на купание в 15 водоемах, еще в 24 – купание ограничено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – высокая концентрация в пробах воды кишечной палочки.
Под ограничения для детей попали 13 зон отдыха страны, в десятке водоемов не рекомендуется купание и взрослым. А вот полный запрет на посещение рек и озер введен в некоторых местах Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей, в том числе в Минске на пляже № 1 Комсомольского озера.
Специалисты объясняют это тем, что при купании вода может попасть в организм человека и стать причиной кишечных расстройств.
Светлана Остроух, заведующая отделом гигиены Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
В том случае, если в одной пробе содержание кишечной палочки – вот мы отобрали – превышает более 500 колониеобразующих единиц в одном литре воды либо обнаруживается возбудитель инфекционных заболеваний (сальмонеллеза, тифа, паратифа), выносится предписание о запрещении купания детей, взрослых и ограничение занятий водными видами спорта на данных водоемах.
В период купального сезона (с июня по август) специалисты санитарно-эпидемиологической службы еженедельно проводят забор проб воды на водоемах страны. Также специалисты следят за состоянием пляжей: как происходит уборка мусора, в каком состоянии кабинки для переодевания и туалеты.
Всего обследовано около 350 зон отдыха, выданы 24 рекомендации по устранению недостатков и направлено 31 письмо в местные исполнительные органы.