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В Беларуси запретили купание в 15 водоёмах. Чем они могут быть опасны

14 августа 2020 07:07
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Новости Беларуси. В Беларуси ввели запреты на купание в 15 водоемах, еще в 24 купание ограничено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – высокая концентрация в пробах воды кишечной палочки.

В Беларуси запретили купание в 15 водоёмах. Чем они могут быть опасны-1

Под ограничения для детей попали 13 зон отдыха страны, в десятке водоемов не рекомендуется купание и взрослым. А вот полный запрет на посещение рек и озер введен в некоторых местах Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей, в том числе в Минске на пляже № 1 Комсомольского озера. 

Специалисты объясняют это тем, что при купании вода может попасть в организм человека и стать причиной кишечных расстройств.   

В Беларуси запретили купание в 15 водоёмах. Чем они могут быть опасны-4

Светлана Остроух, заведующая отделом гигиены Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:    
В том случае, если в одной пробе содержание кишечной палочки вот мы отобрали превышает более 500 колониеобразующих единиц в одном литре воды либо обнаруживается возбудитель инфекционных заболеваний (сальмонеллеза, тифа, паратифа), выносится предписание о запрещении купания детей, взрослых и ограничение занятий водными видами спорта на данных водоемах.    

В Беларуси запретили купание в 15 водоёмах. Чем они могут быть опасны-7

В период купального сезона (с июня по август) специалисты санитарно-эпидемиологической службы еженедельно проводят забор проб воды на водоемах страны. Также специалисты следят за состоянием пляжей: как происходит уборка мусора, в каком состоянии кабинки для переодевания и туалеты.    

Всего обследовано около 350 зон отдыха, выданы 24 рекомендации по устранению недостатков и направлено 31 письмо в местные исполнительные органы.     

# Запрет на купание # общество # Светлана Остроух # Фотофакт

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