В Беларуси запретили купание в 15 водоёмах. Чем они могут быть опасны

Новости Беларуси. В Беларуси ввели запреты на купание в 15 водоемах, еще в 24 – купание ограничено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – высокая концентрация в пробах воды кишечной палочки.

Под ограничения для детей попали 13 зон отдыха страны, в десятке водоемов не рекомендуется купание и взрослым. А вот полный запрет на посещение рек и озер введен в некоторых местах Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей, в том числе в Минске на пляже № 1 Комсомольского озера.

Специалисты объясняют это тем, что при купании вода может попасть в организм человека и стать причиной кишечных расстройств.