Зерновые в Беларуси убраны почти с 80% площадей

Новости Беларуси. Жатва все ближе к завершению. По состоянию на 13 августа убрано почти 80 % зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Намолочено свыше 6,5 миллионов тонн зерна. Наибольший каравай у Минской, Гродненской и Брестской областей. Свой миллион есть все шансы получить Витебщине.

На многих полях уже вместо комбайнов выходят тракторы с плугами и сеялки. Страда не заканчивается – время закладывать будущий урожай. Уже сейчас хозяйства оперативно готовят почву к озимому севу.

Северные районы центрального региона, как и положено по агротехническим срокам, начали сеять рапс. Всего под эту прибыльную культуру в области выделено 96 тысяч гектаров. Завершить посев планируется до 27 августа.