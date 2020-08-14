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Зерновые в Беларуси убраны почти с 80% площадей

14 августа 2020 08:26
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Новости Беларуси. Жатва все ближе к завершению. По состоянию на 13 августа убрано почти 80 % зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зерновые в Беларуси убраны почти с 80% площадей-1

Намолочено свыше 6,5 миллионов тонн зерна. Наибольший каравай у Минской, Гродненской и Брестской областей. Свой миллион есть все шансы получить Витебщине.  

Зерновые в Беларуси убраны почти с 80% площадей-4

На многих полях уже вместо комбайнов выходят тракторы с плугами и сеялки. Страда не заканчивается время закладывать будущий урожай. Уже сейчас хозяйства оперативно готовят почву к озимому севу.

Северные районы центрального региона, как и положено по агротехническим срокам, начали сеять рапс. Всего под эту прибыльную культуру в области выделено 96 тысяч гектаров. Завершить посев планируется до 27 августа.

Зерновые в Беларуси убраны почти с 80% площадей-7

Продолжается поставка зерна для государственных нужд: из 812 тысяч тонн в счет госзаказа поступило 594 тысячи или более 73 % от необходимого.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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