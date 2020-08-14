Какие товары, взятые в кредит, можно вернуть в магазин и при каких условиях

Бывало у вас так: приходишь в магазин и вот она, любовь с первого взгляда? Скидки, рассрочки, все условия, только покупай, а дальше – как в тумане. Валентина Кагало:

У меня обычно есть определенная сумма, которую я могу потратить на обувь или одежду. В этот раз не удержалась и пару обуви купила в рассрочку, а пришла домой – и фасон уже не кажется таким красивым, и уже не та пара мечты, поэтому хочу вернуть в магазин.

Валентина решила вернуть дорогие туфли, которые на эмоциях взяла в кредит. Да, так можно делать. Павел Ельканович, начальник отдела организации торговли универмага:

Товары не понравившиеся, и которые не подошли по фасону, по размеру, расцветке, например, как швейные изделия, обувь. Можно вернуть или обменять на аналогичный товар в течение 14 дней.

При условии, что вы им не пользовались, сохранили товарный вид, чек, коробку и кредитный договор. Все это нужно принести в магазин и заполнить заявление о возврате. Павел Ельканович:

Уплаченная сумма будет возвращаться тем же способом, каким покупатель осуществлял оплату за этот товар. Если это карта рассрочки, то в момент возврата продавец переведет эти деньги покупателю на карту рассрочки.

А вот с бытовой техникой все чуть сложнее. Электронику, которая включается в розетку, вернуть в магазин не получится, только потому что не понравилась. Но купленный товар в течение 30 дней можно вернуть при обнаружении брака. Павел Ельканович:

Наши отношения регулируются между продавцом и покупателем законом Республики Беларусь о защите прав потребителей, где в законе предусмотрены или прописаны четкие нормы, в каких случаях покупатели могут получить за них деньги, произвести замену или возврат.

Если товар взят в кредит, то придется все-таки заплатить проценты за пользование. Чем дороже покупка, тем больше денег отдаете банку. За пару обуви проценты незначительные, а вот за кредитную машину, например, куда больше. Да, ее тоже можно вернуть при условии, что авто купили, но из салона забрать не успели. Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Минское общество потребителей»:

Не имеет значения порядок оплаты: наличный расчет либо безналичный, либо покупка товара в кредит. Если товар входит в перечень товаров надлежащего качества и не подлежащих обмену или возврату, то, соответственно, вернуть мы его не можем продавцу. Это не зависит от наших кредитных обязательств перед банком.

А если вы все-таки забрали железного коня и успели проехать на нем хотя бы пару метров, такой товар уже считается б/у, вернуть кредит, как и само авто, не получится, теперь только продавать. С услугами еще сложнее, если вы хотя бы частично воспользовались договором, то просто так отказаться от кредита нельзя. Дарина Гулюта:

В соответствии с законом о защите прав потребителей, потребитель имеет право отказаться от исполнения договора на оказание услуг, на выполнение работ при условии возмещения исполнителю фактически понесенных затрат.