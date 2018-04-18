Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска

В столице – около 60 фонтанов. Более 30 заработают в конце нынешнего месяца и будут собирать вокруг себя прохожих в жаркие дни. Заглянем туда, где не проходят известные туристические маршруты. Фонтан неизвестного автора, построенный в конце 50-ых во дворе дома в Тракторном переулке – один из редких, тех, которые уже, скорее, всего лишь вспоминание.

Но, в то же время, напоминание о необычных концептуальных решениях советских архитекторов и, в целом, всего поколения. Этот микрорайон – известный факт – был построен пленными немецкими солдатами. И в этом есть мистическая связь. Медведь – символ Берлина – остался здесь по день сегодняшний.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Фонтан, сам бассейн, так сказать, был демонтирован в начале 2000-ых, а вот скульптура была настолько важна для местных жителей, что они специально собирали подписи, организовали целую кампанию за то, чтобы этих медвежат оставили на месте.

Весь посёлок Тракторного завода проектировался концептуально и детально. Неслучайно этот фонтан находится именно на возвышенности.

Роман Абрамчук:

Через весь этот двор – открытый план. Через Пионерский сквер, который находится дальше, через специально раздвинутые дома архитекторы создали целую ось посёлка, через которую этот фонтан видно издалека.

Городское пространство здесь спроектировано таким образом, чтобы советские граждане не замыкались внутри своих тесных квартир, а проводили больше времени на прилегающих к дому открытых территориях, общались, делились радостями и складывали соты счастливого советского общества.

Ещё один фонтан неизвестного автора находится в старейшем микрорайоне Минска – Грушевке. Он был построен в конце XIX века для железнодорожников. Улица Грушевская сохранила своё название, как раз, с тех времен. В 1930 году на ней был построен так называемый Дом Белполка.

Военные размещались в этом доме с семьями, более того, каждый подъезд был посвящён одному из видов войск. Территория этого дома охранялась. Здесь располагался шлагбаум и попасть во двор мог не каждый прохожий. После войны здесь построили фонтан.

Роман Абрамчук:

Интересно, что он был построен жителями самого дома, говорят, с участием военнопленных немцев. Так или иначе, это – фонтан, сделанный непрофессионалами. И он украсил двор, долго радовал местных жителей струями воды. В 80-ые годы появились определённые проблемы с ремонтом, и он перестал работать.

Светлана Урецкая:

Мы за счёт средств жителей нашего дома отремонтировали его и довели до рабочего состояния. Осталось только подвести электрический кабель и налить воды для того, чтобы он был в рабочем состоянии. Нужна помощь городских властей.

На бульваре Тракторостроителей ещё сохранилась площадка для игры в городки. Что-то исчезло отсюда безвозвратно, что-то, наоборот, появилось. Как этот фонтан.

Роман Абрамчук:

Аутентичные скульптуры с бульвара Тракторостроителей – волейболистки и футболисты – исчезли, не сохранились. Скульптуры и фонтаны, которые мы видим тут, появились в 2000-ые годы. Автор – Камиль Камал, скульптор очень талантливый и известный. Азербайджанского происхождения, которыйне теряет связь со своей родиной исторической и, в то же время, он стал белорусским мастером, известен, как белорусский творец. Автор назвал скульптуру «Дерево жизни». В ней он отразил символ переплетения и связи поколений.

Роман Абрамчук:

Мы видим около дерева пару: мужчину и женщину. А наверху мы видим маленького ребёнка, представителя нового, следующего поколения. Более того, тематика раскрывается ещё в кроне дерева – мы видим маленьких птичек, которых 33. Это – количество лет Иисуса Христа, когда он воскрес. И это всё связывается в один, цельный символ воскресения, жизни, победы жизни над смертью.

Впрочем, и некоторые центральные фонтаны могут остаться для ненаблюдательных прохожих незамеченными. Вот, как этот фонтан авторства скульптора Анатолия Аникейчика. Водомёт скрывается за Костёлом святых Симеона и Елены.

Роман Абрамчук:

Называется он «Юность». И уже в своё время он был признан одним из лучших. Не только по тому, как он мастерски исполнен, но и по тому, как он вписан в окружающую среду. Что это за окружение было такое? Рядом находилась фабрика-кухня, построенная в 30-ые годы, очень известное строение конструктивистского толка, который в 70-ые был уже очень известным минским рестораном «Папараць-кветка».

И вот двор перед этим известным рестораном украшает Анатолий Аникейчик своей легендарной скульптурой. Мы видим, что они держат в своих руках чаши. И с чаш вода переливается. Это – вечное движение. Жизни, воды, которая символизирует жизнь.