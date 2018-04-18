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Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска

18 апреля 2018 14:41
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В столице – около 60 фонтанов. Более 30 заработают в конце нынешнего месяца и будут собирать вокруг себя прохожих в жаркие дни.

Заглянем туда, где не проходят известные туристические маршруты.

Фонтан неизвестного автора, построенный в конце 50-ых во дворе дома в Тракторном переулке – один из редких, тех, которые уже, скорее, всего лишь вспоминание.

Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска-1

Но, в то же время, напоминание о необычных концептуальных решениях советских архитекторов и, в целом, всего поколения. Этот микрорайон – известный факт – был построен пленными немецкими солдатами. И в этом есть мистическая связь.

Медведь – символ Берлина – остался здесь по день сегодняшний.

Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска-4

Роман Абрамчук, экскурсовод:
Фонтан, сам бассейн, так сказать, был демонтирован в начале 2000-ых, а вот скульптура была настолько важна для местных жителей, что они специально собирали подписи, организовали целую кампанию за то, чтобы этих медвежат оставили на месте.

Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска-7

Весь посёлок Тракторного завода проектировался концептуально и детально.

Неслучайно этот фонтан находится именно на возвышенности.

Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска-10

Роман Абрамчук:
Через весь этот двор – открытый план. Через Пионерский сквер, который находится дальше, через специально раздвинутые дома архитекторы создали целую ось посёлка, через которую этот фонтан видно издалека.

Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска-13

Городское пространство здесь спроектировано таким образом, чтобы советские граждане не замыкались внутри своих тесных квартир, а проводили больше времени на прилегающих к дому открытых территориях, общались, делились радостями и складывали соты счастливого советского общества.

Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска-16

Ещё один фонтан неизвестного автора находится в старейшем микрорайоне Минска – Грушевке. Он был построен в конце XIX века для железнодорожников. Улица Грушевская сохранила своё название, как раз, с тех времен.

В 1930 году на ней был построен так называемый Дом Белполка.

Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска-19

Военные размещались в этом доме с семьями, более того, каждый подъезд был посвящён одному из видов войск. Территория этого дома охранялась. Здесь располагался шлагбаум и попасть во двор мог не каждый прохожий.

После войны здесь построили фонтан.

Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска-22

Роман Абрамчук:
Интересно, что он был построен жителями самого дома, говорят, с участием военнопленных немцев.

Так или иначе, это – фонтан, сделанный непрофессионалами.

И он украсил двор, долго радовал местных жителей струями воды. В 80-ые годы появились определённые проблемы с ремонтом, и он перестал работать.

Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска-25

Светлана Урецкая:
Мы за счёт средств жителей нашего дома отремонтировали его и довели до рабочего состояния. Осталось только подвести электрический кабель и налить воды для того, чтобы он был в рабочем состоянии.

Нужна помощь городских властей.

Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска-28

На бульваре Тракторостроителей ещё сохранилась площадка для игры в городки.

Что-то исчезло отсюда безвозвратно, что-то, наоборот, появилось. Как этот фонтан.

Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска-31

Роман Абрамчук:
Аутентичные скульптуры с бульвара Тракторостроителей – волейболистки и футболисты – исчезли, не сохранились. Скульптуры и фонтаны, которые мы видим тут, появились в 2000-ые годы. Автор – Камиль Камал, скульптор очень талантливый и известный. Азербайджанского происхождения, которыйне теряет связь со своей родиной исторической и, в то же время, он стал белорусским мастером, известен, как белорусский творец.   

Автор назвал скульптуру «Дерево жизни».

В ней он отразил символ переплетения и связи поколений.

Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска-34

Роман Абрамчук:
Мы видим около дерева пару: мужчину и женщину. А наверху мы видим маленького ребёнка, представителя нового, следующего поколения. Более того, тематика раскрывается ещё в кроне дерева – мы видим маленьких птичек, которых 33.

Это – количество лет Иисуса Христа, когда он воскрес.

И это всё связывается в один, цельный символ воскресения, жизни, победы жизни над смертью.

Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска-37

Впрочем, и некоторые центральные фонтаны могут остаться для ненаблюдательных прохожих незамеченными. Вот, как этот фонтан авторства скульптора Анатолия Аникейчика.

Водомёт скрывается за Костёлом святых Симеона и Елены.

Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска-40

Роман Абрамчук:
Называется он «Юность». И уже в своё время он был признан одним из лучших. Не только по тому, как он мастерски исполнен, но и по тому, как он вписан в окружающую среду.

Что это за окружение было такое?

Рядом находилась фабрика-кухня, построенная в 30-ые годы, очень известное строение конструктивистского толка, который в 70-ые был уже очень известным минским рестораном «Папараць-кветка».

Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска-43

Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска-45

И вот двор перед этим известным рестораном украшает Анатолий Аникейчик своей легендарной скульптурой. Мы видим, что они держат в своих руках чаши. И с чаш вода переливается.

Это – вечное движение.

Жизни, воды, которая символизирует жизнь.

Медвежата и 33 птицы на Тракторном, самодельный на Грушевке: неизвестные фонтаны Минска-48

Одно из самых спокойных мест в центре города было спроектировано Аникейчиком, как, одновременно, городское и природное пространство. Об этом свидетельствуют плавные, словно берега, края бассейна, валуны и ивы. Через две недели этот фонтан оживёт и будет ждать в гости всех романтиков большого города.

# общество # Фонтаны Минска # Роман Абрамчук

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